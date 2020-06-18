乘風破浪的姐姐|陳松伶鄭希怡人氣跌出前五　演技派女星居榜首！

由30位女星參與的女團競選真人騷《乘風破浪的姐姐》自12日播出後便掀起高潮，當日收視破億，連帶芒果超媒股價漲停，可謂勢不可擋。而一班30歲以上的「姐姐」在舞台上一展風采，令觀眾眼前一亮。不過，女團除了唱跳才華之外，人氣也很重要，而且最終只有排在前五位的女星可以成團，競爭相當激烈。

開播一星期，據微博星光值助力場顯示，人氣排名前五的分別是演員萬茜、演員張萌、主持人吳昕、歌手兼演員金莎、歌手郁可唯。

第一名萬茜雖然鮮有在觀眾視線活躍，但卻是30位女星中，最受圈中人力撐的「姐姐」，在她官宣參加節目的當日，幾乎半個娛樂圈的男星都發微博支持，包括孫紅雷、張翰、朱亞文、韓東君、徐崢、雷佳音等，在一班「姐姐」中，萬茜也成為白冰、黃聖依、王霏霏、金莎等想要合作的對象，人緣可見一斑。

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然而，話題度很高的張雨綺、寧靜都跌出出道位，分別位列第六同十二，陳松伶的初舞台分數不高，但人氣排在第七位，鄭希怡則是第十九名，令人有些意外。

不知道Yumiko下一次競演舞台會如何呢？（微博@鄭希怡）

節目每次公演後們都會淘汰五個人，就這個榜單來看，最後五位分別是王麗坤、丁噹、阿朵、鍾麗緹與袁詠琳。不過，具體淘汰人選是公演舞台的粉絲抉擇，這個榜單只是作為一個人氣參考。

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