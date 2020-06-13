【乘風破浪的姐姐】鄭希怡唱跳完勝鍾麗緹　《bad boy》燃燒舞台

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》終於開播，30位來自中港台的女明星將會進行PK戰競爭席位組女團出道。其中有多位知名度較高的女明星就最受網友關注，其中一位就是香港代表鄭希怡（Yumiko），現年39歲的她在第一集中就展示自己最擅長的才藝就是唱跳，憑專業歌手水準揮低不少女明星，奪得84分高分排在第7名，唱跳能力兼備的她絕對有機會脫穎而出。

鄭希怡排名非常高。（影片截圖）

在最新一期節目中沒有淘汰環節，30位女明星透過展現自己專長才藝，讓評審知道實力到達何等級數，繼而進行分組（歌聲組和舞蹈組）而已。而較後出場的Yumiko 眾所周知她曾經是女團3T成員，相信唱跳實力是不俗的，但其他29位女明星帶來的才藝亦相當精彩，她自己亦感到大壓力：「我已經接受了自己是一個不紅的人，其實我對我唱跳的水平是有信心，但是還挺有壓力的，就是到了這個年紀還要去跟大家一起比較，還要被一些不知名不知道是甚麼的人去評審我自己，我希望我能承受得了。」

Yumiko 表示壓力大。（影片截圖）

雖然Yumiko 非常緊張，可是她依然發揮出超好水準，令到不少女明星讚不絕口。身穿閃閃黑色套裝的她就帶來張惠妹的《bad boy》，一出場就氣勢逼人又唱又跳，完全不喘氣非常專業，不比時下年輕女團差。而內地女星寧靜更對她的表演讚不絕口：「蠻驚艷的，又能唱又能跳，而且唱得也是還是那麼回事，跳也是那麼回事，不錯的。」最終她獲得84分，被推薦入舞蹈組。

Yumiko 唱《bad boy》。（鄭希怡微博圖片）

39歲這個年齡再戰女團，Yumiko 亦有感而發，認為這個年齡是她覺得人生最好的階段：「我覺得自己最好的年齡就是現在，因為我更了解我自己，我覺得我比以前更加有智慧，我比以前更加知道自己想要甚麼，我比以前更加有責任感去照顧我身邊家庭，所有愛的人。」而在受訪中亦才知道原來她曾經被公司要求加入Twins組合：「我簽公司到我正式發歌的時候，大概兩三年。中間公司有想我加入過一個組合就是Twins，之後他們很快打消那個念頭，發現我們的身高好像相差的還有點，就不是很適合，然後我就走上了唱跳歌手這條路，一直就是唱快歌跳舞，但是後來發生了一些，改變我人生的一些事情。」真的不說不知道呀！

原來曾經被安排加入Twins。（影片截圖（

Yumiko 奪得84分排在第七名，揮低了不少女明星。包括37歲的黃聖依，她則挑選了自己的歌《自己的幸福》自彈自唱，台風穩健的她最終奪得80分，雖則如此，可是她的整體的表演非常高水準，令到內地娛樂公司CEO杜華對她的表演給予高度評價：「我覺得黃聖依相對來說比較標準的女團人選。」似乎有機會率先跑出成為女團員。

黃聖依自彈自唱《自己的幸福》獲得80分高分。（黃聖依微博圖片）

還有50歲的鍾麗緹，她選唱了蔡依林的《舞孃》，身穿黃金色閃爍亮片褲裝的她台風非常有氣勢，在完全沒有彩排的情況下她一邊唱一邊跳，雖然歌聲有待進步但舞蹈相當出色，整體表演不俗奪得78分排在第16名，被推薦入舞蹈組。雖然年齡在眾多位女明星中算年紀大，可是她覺得自己的心態是年輕的：「我覺得年齡是個數字，我的狀態﹑心態永遠只是二十二歲。我是九點十點睡覺，我不喝酒我不抽煙，我還不熬夜，我天天做運動，可以讓我的身體狀態﹑心態更健康。所以呢我覺得年齡不是一個問題，如果你想健康美麗，你努力付出就好了。」

鍾麗緹唱蔡依林的《舞孃》。（影片截圖）

另外，還有選擇唱跳《餓狼傳說》的陳松伶，寶刀未老的她憑著勁歌熱舞最終奪得75分，被安排入歌聲組。在台灣出道的內地歌手丁噹就唱《我是一隻小小鳥》，憑著出色唱功奪得75分，這個分數似乎相當低亦嚇到不少女明星。還有伊能靜唱跳《你說我要愛你》奪74分，張雨綺又唱又跳《粉紅色的回憶》奪72分等等，在眾多位出色的女明星中Yumiko一舉揮低這麼多位，可見她仍然實力非凡，好大機會二次組女團出道。

陳松伶奪得75分，伊能靜唱跳《你說我要愛你》奪74分。（影片截圖）