【怪你過分美麗】劇情影射娛樂圈　秦嵐原型係內地金牌經理人？

秦嵐在與高以翔合作的新劇《怪你過分美麗》中，一改以往溫柔戲路，化身做事雷厲風行、八面玲瓏的金牌經理人，演技備受讚賞。劇集聚焦內地娛樂圈，內容真實貼地，以至於令很多網友將角色與現實人物對號入座。

《怪你過分美麗》中的感情線非常自然，而且主線都是圍繞職場展開，是內地近年來鮮有的口碑收視雙收的職場劇。（微博@電視劇怪你過分美麗）

秦嵐—楊天真

秦嵐飾演的莫向晚是業內出名的鐵血經理人，遇事冷靜，雙商超高，臨危不亂，帶著兩位頂級流量小花與小生，大事小事一手操辦。而楊天真是內地金牌經理人，創立壹心娛樂，公關能力超強，處事思路清晰，帶過很多流量藝人，包括鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等，去年綜藝節目《我和我的經紀人》更是圍繞她公司的藝人與經理人拍攝，揭露經理人的日常工作。加之秦嵐在劇中的深紅色天鵝絨西裝與楊天真曾經的着裝相似，因此令不少人覺得莫向晚的原型就是楊天真。

楊天真的業務能力相當出色，雖然不乏被一些網友吐槽，但絕對是一位頂級的經理人！（微博@我和我的經紀人）

流量小花林湘—鄭爽

林湘（郭曉婷飾）是秦嵐手下的流量小花，但卻是個不折不扣的戀愛腦，劇集一開始就是她為情自殺的公關危機。面對媒體訪問時，她又密密暴露EQ短板，還與前輩搶佔中心位，恃著有秦嵐幫忙收拾爛攤子，做事不經大腦，過於自我，無情商當真性情等，種種特徵都被觀眾認為與鄭爽相似。雖然郭曉婷以及劇集原著作者未再都表示沒有原型，但網友依然認為有跡可循。

郭曉婷在劇中的人設相當不討喜，為愛不顧一切，完全不識得珍惜秦嵐為她精心準備的資源。（微博@電視劇怪你過分美麗）

鄭爽最典型的可能就是「戀愛腦」。與張翰拍拖時，曾被爆她不想工作，全程跟著張翰洗衣煮飯，甚至為對方整容；提前約好的雜誌說不拍就不拍；在電影《悟空傳》的發布會上，女主角倪妮與特別主演的前輩俞飛鴻互相謙讓位置，站在最邊上的鄭爽看到後，便直接站到中心位，受到不少網友指責。

鄭爽出道以來一直是圈中的頂流，同樣也是一位話題女王，儘管人氣高企，但依然有很多負評。她最廣為人知的特徵，就是「戀愛腦」。（微博@鄭爽微博事務部）

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番位之爭—楊紫、吳亦凡《青簪行》

劇中面對新劇《雲襄傳》開機，秦嵐與製片人爭論男女主角的番位，要求將大男主的戲改為大女主的戲，男女主角正是秦嵐手下的流量小生徐陵（王子異飾）與林湘。早前吳亦凡與楊紫主演的劇集《青簪行》因為番位之爭鬧得沸沸揚揚，楊紫粉絲質疑編劇魔改原著、飛頁劇本（劇本無具體故事情節，在拍攝過程中補充）、陰陽劇本等問題，而這兩位都是圈中的頂流。

吳亦凡與楊紫都是圈中的頂流，原本兩人主演劇集備受矚目，想不到竟出現番位之爭。（微博@電視劇青簪行）

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離婚對賭—楊冪、劉愷威

秦嵐劇中所在公司奇麗文化的老闆于江（王耀慶飾）、老闆娘祝賀（張棪琰飾）分別是創始人和股東，二人對外隱瞞離婚，扮恩愛夫妻，暗地卻相互競爭。而且王耀慶與秦嵐好友管弦（弦子飾）已經拍拖多年，但仍不能公開離婚，因為怕引起輿論，影響公司業績，無法完成對賭。而楊冪與劉愷威曾同屬嘉行傳媒，外界一直有傳兩人於2016年離婚，但因為楊冪與嘉行傳媒的股東做了一個三年市值翻三倍的對賭約定，所以一直未公開，反而是不停拍戲，完成對賭。

楊冪與劉愷威對賭幾乎已經成為公開的「秘密」。（VCG）

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綠幕摳圖—Angelababy

公司施壓，郭曉婷任性，為了趕進度，《雲襄傳》採用綠幕摳圖。當紅流量小花拍劇摳圖，這令大家想到Angelababy的《孤芳不自賞》，可謂是她演藝生涯的一個「黑點」。

Baby的綠幕摳圖一直被詬病。（克頓傳媒）

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流量小生解約—楊洋

同樣是秦嵐手下的流量小生徐陵（王子異飾），事業處於上升期，明明《雲襄傳》是大男主戲，但因為經理人偏心，將劇本改為大女主戲，但郭曉婷並不珍惜，對劇集相當敷衍，甚至綠幕摳圖，嚴重影響口碑與質量，令王子異想要解約。其實這一幕與很多流量小生的經歷都相似，網友更是馬上聯想到楊洋，有指他公司不給資源，甚至搶佔其男主角戲份等，因此在2014年解約。

楊洋近年轉型相當成功。（微博@楊洋）

雖然這些都只是網友的猜測與意見，但可以看出，劇集呈現的娛樂圈種種狀態非常真實，令觀眾有很強的代入感，而且劇情緊湊，有時甚至有些刺激感，難怪口碑收視雙收。