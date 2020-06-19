前Secret「Bagel美女」全烋星減肥有法　公開不瘦胸3大秘訣

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解散多時的韓國女團Secret前成員全烋星（或譯：全孝盛）出道以來，以魔鬼身材著稱，成功俘虜不少男心。出道初期全烋星仍帶點嬰兒肥，可是近年她已瘦身成功，亦有公開獨有的「白色食物戒食法」和減肥餐單。這次全烋星更大方分享不瘦胸的三大秘訣，馬上獲得不少女生關注。

同場加映：「Bagel美女」全烋星再公開減肥法　秘密竟然係要戒食某顏色食物

出道初期的全烋星曾因一對象腿而飽受困擾。（starnews）

不少女生減肥時都會遇到上圍縮水的情況，胸部主要由脂肪組成，要做到瘦身不瘦胸，的確有一定難度，可是減肥前後的全烋星都同樣維持到豐滿的上圍。而近日她終於在節目《Radio Star》上親解這個都市傳說，原來秘訣就只有3個。

按圖即睇不瘦胸3秘訣：

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點撃先睇減肥前的全烋星：

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不過聽完全烋星的不瘦胸秘訣後，有女主持立即說「不過也是天生的」，表示羨慕全烋星根本沒有瘦身便瘦胸的煩惱。可是全烋星的保養法也不是完全沒有道理，相信各位女生努力的話，也能有相似的效果！

全烋星瘦身不瘦胸，曾是有名的都市傳說！（IG/@superstar_jhs）

按圖對比瘦身成功的全烋星：

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