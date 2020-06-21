木村拓哉新劇《BG 2》超多阻滯曾「砍掉重練」　登收視冠軍抵返晒

日本天王木村拓哉主演的《搏命保鑣2》（另譯：《BG身邊警護人2》，下文簡稱《BG 2》）原定4月首播，但受疫情影響，劇組停工、改拍，直到昨天才正式播出。期間木村拓在在網上宣傳不遺餘力，果然第一集收視率就創下平均收視17%的好成績，暫居當季日劇收視之冠。

木村拓哉在《BG 2》中以個人保鑣之姿自行接案，一開場就展現拳腳功夫，意外被反鎖在細菌研究室裡，險與雇主一起凍死，好在拍擋齋藤工即時解圍。他在劇中也大展父愛，親手下廚做早餐給田中奏生飾演的阿仔食，而阿仔每天也把早餐當作與父親的最後一餐享用，珍惜兩人相處時光。

按圖睇《搏命保鑣2》精彩劇照：

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刺激又溫暖的劇情讓《BG 2》打破第一季的首集收視紀錄，台灣的friDay影音19日中午也透過直播方式播出，吸引超過40萬人次同步觀看。劇中還有另一亮點，邀請到女神級主播弘中綾香客串演出，用高顏值為劇集加分。

木村拓哉透露，起初自己拿到的劇本，內容與2020東京奧運有許多連結，但礙於現實環境因疫情產生巨變，原定計劃也不得不「砍掉重練」，連拍攝工作也全部停擺，這是他自出道以來首次面臨到的狀況。雖然心裡不免沮喪，但木村拓哉仍保持正能量，在家防疫期間除了健身維持體態，還幫女兒心美及光希掌鏡影靚相，帶埋愛犬散步當然也是防疫日常之一。

木村拓哉疫情期間勁多時間同愛犬一齊：

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貼心的木村拓哉，甚至還打電話給劇中拍檔齋藤工，幫他緩解不安情緒，也為彼此加油打氣，讓齋藤工相當感動。如今全劇順利播出，同時寫下亮眼收視率，也讓木村拓哉鬆了一口氣，開心上IG發文，感謝大批粉絲的支持。

《BG2》的拍攝雖然一波三折，但收視有驚喜好成績，乜都值返（《搏命保鑣2》官方宣傳海報）

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