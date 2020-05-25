【木村拓哉】那些年我們追過的男神　盤點6個牽動潮流的經典造型

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提起日本藝能界，一定沒有人不認識「木村拓哉」這個名字，這位被稱作不老男神的影視歌多棲藝人，除了有著令女生們迷戀的外型與氣質，敬業的個性與獨特的個人風格和時尚眼光更是其出道近 30 年來依舊保持高人氣的原因之一。

文：Lazy, Lorry Liao（GQ Taiwan）

近期，許多名人紛紛利用社群媒體來與大眾互動，隨著兩位女兒都擁有一眾粉絲支持，木村拓哉也正式創立了自己的 Instagram 公開帳號，希望能藉此與全世界的影迷分享生活近況，消息剛剛曝光便在一夜之間引來數十萬人追蹤，不禁讓人想起了過去木村拓哉曾屢次創造街頭風潮的盛況，其所熱愛結合裏原宿與美式休閒風格的穿著，捧紅了許多品牌，但在木村眼中，他只不過是穿上了自己所愛的打扮，且從未依附流行而改變，而那些年，你是否也因為他而認識了這些熱門單品呢？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：回味那些年我們一起追的「木村拓哉」！盤點男神牽動潮流的經典造型！】

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