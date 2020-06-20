何超儀撰文悼念亡父何鴻燊　回憶婚禮父女間點滴：他故意逗我發笑

賭王何鴻燊上月26日於香港養和醫院逝世，享年98歲，遺體或下葬於摩星嶺一號的家族墓地昭遠墓園（Chiu Yuen Cemetery），有消息指二房按何鴻燊生辰八字，與殯儀館擇好吉日，但暫未向外界透露舉殯日期。

明天就是父親節，二房幼女何超儀今日在社交網站悼念亡父，上載2003年與陳子聰結婚的照片，父親陪伴出閣的身影，細緻描寫當日父女交流的點滴，盡是不捨之情，「爸爸與我坐在馬車上，他穿着一件毛衣，在車內有點翳焗，他額上冒汗，我問他是否熱，他笑着說沒有，反而他知我緊張，又故意逗我發笑。」

何超儀在社交網站悼念父親，紀錄婚禮父女之間的點滴，盡是不捨之情。（IG圖片／josie_ho_chiu）

何超儀說，她不記得父親當日說了什麼笑話，只記得天氣很好，爸爸的笑容很燦爛。她下馬車時，爸爸很優雅地伸手扶她，我拽著長長的婚紗反而有點狼狽，父親為她整理裙擺，又讚她漂亮，但她佯怒對爸爸說：「爸爸，你踩著我的婚紗，這婚紗是專人設計，很貴的，是你送我的。」這是女兒向父親撒嬌，父親笑着向她賠不是。一代賭王，在商界叱吒風雲，在家裡，是一個會向女兒賠罪的父親。

她又續寫行禮的細節，因為陽光太猛，高跟鞋又高又難走，令她感到不耐煩，但父親始終保持微笑，讓她挽着走紅地毯的時候，還細聲叮嚀她：「結了婚，便是人生另一新階段。」

【何鴻燊逝世】二房女兒何超蕸、何超儀（戴黑超眼鏡）及丈夫陳子聰，三房女兒何超雲亦有現身醫院外。（梁碧玲攝）

「爸爸，感謝你，你讓我生命裏每一個重要的時刻變得更燦爛。那天你親身送我出閣，今天讓我好好的送別你。」雖然何家一直不透露賭王的舉殯日期，但文中暗示今天可能在家族內部以其他形式送別賭王。何超儀在文末寄望將來與父親重聚：「在那𥚃，你再不會生病，每天你都可以瀟灑的說着你的笑話。而我們，終有一天，會再相聚......」