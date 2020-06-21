晚吹｜金剛酒後自爆被前度派綠帽：個男人拎好多吞拿魚罐頭上去

金剛日前上ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》做嘉賓，兩杯落肚微醉就開始酒後吐真言，透露自己的愛情史，竟然自爆曾被台灣前度女朋友「派帽」！

金剛日前上ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》做嘉賓。（《晚吹 - 有酒今晚吹》截圖）

將於周一晚（22/6）播出的新一集，金剛表示曾經試過因為工作關係，與台灣前度女友分隔兩地，有一次趁空檔返回台灣時，竟意外撞破了「派帽事件」，入到門口發現有一個「大隻仔」坐在客廳內。未幾，「女事主」見到金剛後，竟然神態自若地問他：「點解你返咗嚟嘅？你有冇同我朋友打招呼啊？」

不過金剛就沒有明示綠帽事件的女事主是誰。（IG@aloha6969）

最近金剛前度女友梁云菲（Nana）在IG大曬與疑似新歡的合照。(ig@nanaliangbadgal)

當然金剛當然十分憤怒，認為自己被「派綠帽」，走回客廳後就見到那位「大隻仔」拿着一袋罐頭急急腳離開，而「女事主」則坦言「大隻仔」是在夜店認識，更大條道理的解釋說：「佢話佢買咗好多吞拿魚罐頭嚟俾我食！」金剛聞言當然就更加怒火沖天：「我買唔起罐頭俾你食咩？人哋攞俾你就食？！」

有指Nana呢張相疑似是由她的新歡為她拍攝。(ig@nanaliangbadgal)

點擊睇「涉案嫌疑人」梁云菲（Nana）：