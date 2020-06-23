【叮咚五堅情】鋒澤只求與零九同房？五子真情告白粉絲笑中有淚

《娛樂百分百》推出全新實境秀單元《叮咚五堅情》2天1夜特別企劃，將於22日晚首播。五人為了這次特別企劃一大早集合，沒想到還沒出發，大家已完全脫稿演出；邱鋒澤對著鏡頭表示，他很在意是不是與自己的CP組合陳零九同房、婁峻碩則當面質問製作單位：「原本要我錄影的時候說沒有小賴耶，為什麼又有他？！」把工作人員搞得哭笑不得。

《叮咚五堅情》精彩片段逐格睇（點圖放大▼▼▼）

+ 6 + 5 + 4

節目也在日前提前曝光精彩片段。影片開頭以五堅情剛起床，頭髮凌亂不堪的樣子呈現，真實模樣令人更加期待。兩天出遊中，五人一會打鬧互虧、一會兒又哭著真情流露告白，粉絲紛紛直呼：「怎麼看的我們又笑又哭的。」黃偉晉在花絮中感性表示：「我好不想闔起眼睛，很珍惜跟他們聚在一起的時光。」婁峻碩更曝當晚五人聊到凌晨四點，中途還因為肚子太餓，到冰箱覓食，光他一個人就吃了半桶冰淇淋。

相關圖輯：【動物之森】五堅情直播玩動森 小賴繼狼人殺年度總冠軍再封王？（點圖放大▼▼▼）

+ 7 + 6 + 5

此行安排前往宜蘭民宿，只見小賴卻帶了像裝滿五天四夜的大行李箱！小賴解釋說：「我是怕晚上大家會無聊，才準備了針對每一個人的道具，像是婁峻碩的寫真書，在很無聊的時候就可以翻著看呀，反正為的就是希望給大家難忘的一夜啦。」

延伸閱讀：

曾長皮蛇半邊臉全毀 蘇逸洪近況曝光

「半澤直樹2」宣布開播日 7/19加倍奉還回歸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】