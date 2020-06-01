【動物之森】五堅情直播玩動森　小賴繼狼人殺年度總冠軍再封王？

黃偉晉近期瘋人氣電玩《集合啦！動物森友會》（動物之森／動森），繼先前發片期在自己遊戲中的「轟轟島」上舉辦虛擬簽唱會，創意十足也史無前例！昨晚再揪陳零九、邱鋒澤、小賴和婁峻碩合體「五堅情」，集合「轟轟島」，玩躲貓貓、搶椅子和找東西遊戲，每玩遊戲前還先彩排，完全像在錄製遊戲型綜藝節目般，在線最高1.1萬人同時線上看，5人相愛相殺的互動笑翻粉絲，紛紛留言「笑到並軌」。

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昨晚直播一開始，就吸引8000人在線觀看，五堅情第一個遊戲是躲貓貓，由黃偉晉當鬼、其他四人躲起來，限時5分鐘，當黃偉晉瘋狂在島上肉搜其他人時，有網友提醒他忘了開「抖內」（贊助），遊戲間技術排除後，可見不少美、加、香港、南韓與日本等地的粉絲紛紛抖內，也足見他們全球的高人氣！更有粉絲一次贊助100美元，讓聽了黃偉晉直呼：「太多了啦！我在找人，不要一直讓我分心！」

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第二個遊戲是搶椅子，由經紀人一旁吹笛，笛聲一停五堅情就要搶椅子，沒想到這局由邱鋒澤獲勝；第三個遊戲則是轉轉盤，要在滿地素材的框框裡，找出正確的物品數量，由小賴奪得冠軍。經過三輪比賽的總積分，小賴奪下第一封「遊戲王」並獲得5000元（台幣）獎金，第二名則為黃偉晉，第三名由邱鋒澤與婁峻碩並列，向來在「狼人殺」遊戲無往不利的「高玩」陳零九慘敗墊底，原懲罰要畫臉，但小賴幫好友維持形象、擋刀，獎懲皆受，也足見五堅情的好交情。

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