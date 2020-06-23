英女王愛駒勝出率約16%　過去30年靠「賭馬」狂賺幾千萬私己錢？

早前英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）宣布脫離王室後，加上英國王室去年年尾聘請了社交媒體主管，令英女王及王室成員曝光大增，令很多王室大小事情都成為全球網民茶餘飯後的話題。早前根據每年的公開的年度財政報告中，就揭露了「事頭婆」竟然靠「賭馬」來賺到超驚人「私己錢」！

事頭婆竟然靠「賭馬」賺到超驚人「私己錢」。（Getty Images）

每年英國王室都會公開年度財政報告，從中所知英女王的主要收入是君主年俸（The Sovereign Grant），而報告顯示近兩年的君主年俸總額為7600萬英鎊，折合平均每年約3.9億港元。其實君主年俸主要是英女王跟王室成員公務支出的基金，收入來源與王室地產公司「The Crown Estate」生意有關。不過王室地產大部分的收入都會上繳國家財政部，單單是過去十年就貢獻了超過20億英鎊（約192億港元），當中只有大概15%至25%會落「事頭婆」袋，即至少大約有29億港元。

英女王的身家多達33億港元

英國是現代賽馬的發源地，英女王秉持這個英國傳統，成功經營博彩事業，更成為英女王的「私己錢」主要收入來源！

有美國賽馬網站的分析數據指，英女王旗下的馬匹勝出率約16%，過去30年已贏得超過700萬英鎊（約7000萬港元）的賽馬獎金，在2018年的累積獎金排行榜更位列第11位。雖然英女王的私己錢總數沒有對外公開，但根據2018年《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）估計，女王的身家有3.5億英鎊（33億港元），在英國富豪排行榜排第302。

（Getty Images）

另外，其實英女王一向都是愛馬之人，由6歲便開始學習騎馬，長大後亦經常欣賞賽馬，女兒安妮公主（Princess Anne）亦受到母親薰陶愛上騎馬。英女王經常被拍得跟馬匹相處及騎馬的照片，更於去年被傳媒拍得以92歲高齡騎馬。

點擊下圖看英女王的騎馬英姿：