梅根負面新聞持續　新書爆嫁入王室不足一星期得罪查理斯？

英國哈里王子（Prine Harry）為了妻子梅根（Meghan Markle）卸下高級王室成員身分，一家三口搬到美國洛杉磯展開新生活。雖然兩人經已離開了王室，但負面新聞不斷，早前有指兩人洗腳唔抹腳，最終需要向父親王儲查理斯求助，幫忙償還保安費。今日再有英國傳媒大爆，其實梅根早在嫁入王室4日就做了一件令人「Ｏ嘴」的事。

哈里梅根於今年初單方面宣布要脫離王室。（IG圖片/@sussexroyal）

根據英國傳媒報道，曾出版過英女王及已故戴安娜王妃傳記的貴族Lady Colin Campbell，即將會推出一本揭露哈里和梅根生活真相的新書。當中大爆梅根才嫁入王室4日便成為王室及相關人員的茶餘飯後話題，更令她在那個時候開始便斷定了她在王室難有快樂的日子，最後被評為王室最大輸家。

有指梅根才嫁入王室4日便成為王室及相關人員的茶餘飯後話題。（IG圖片/@sussexroyal）

有消息人士透露，事發當日正是王儲查理斯的70大壽，而剛剛嫁入王室的梅根就竟然在大庭廣眾下做了一個驚人舉動而令全場人「O咀」的事。至於被問到是甚麼事，Lady C竟然大賣關子，表示會在書中寫得清清楚楚，還坦言這件事令王室認為梅根無法成為一位好媳婦。不過Lady C強調梅根在嫁入王室前被大部分王室人員寄予厚望，更希望她能夠成為成功的王室媳婦。

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另外，梅根與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）最近就被爆出早在梅根和哈里的婚禮前，因擔任花童的夏洛特公主（Prince Charlotte of Cambridge）以及伴娘應否穿上「絲襪」而產生分歧。日前有指王室不容許此事持續惡化，而英女王因擔心負面新聞繼續發酵的話會令王室形象受損，所以要求未來可能成為王后的凱特跟梅根再度聯絡，更指兩人應該放下心結。

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