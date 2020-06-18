英國王室御用保姆須十項全能　名牌學府畢業仲要好打得？

自英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）正式脫離王室後，有關兩人的是非和王室媳婦之間的不和醜聞一直鬧得熱烘烘，發展到任何有關王室的消息都會成為網民的焦點。上月夏洛特公主（Princess Charlotte）生日，有不少人翻看公主可愛照片時看到保姆的神秘蹤影，更發現這位全能保姆原來大有來頭！

畢業於「保姆界哈佛」

來自西班牙的Maria Borrallo由2014年開始為威廉王子和凱特一家擔任保姆，照顧當時只有8個月大的喬治小王子，不時在王室宴會的幕後花絮中亮相。能夠擔任王室保姆亦絕非等閒之輩，Maria畢業於擁有125年歷史的英國「保姆界哈佛」諾蘭學院（Norland College），並學習育兒、急救、王室禮儀等知識，故諾蘭的畢業生都是王室保姆的首選。

接受武打訓練及反恐快速應變處理

由於王子公主必須出席王室的重要公開場合，Maria需要24小時全天候貼身照顧小主人及確保他們的人生安全，在諾蘭學院就讀期間Maria需要向前軍官和軍事情報人員學習完整的自我防禦等訓練，並熟習如果遭恐怖襲擊時，應如何快速應變處理。此外，還要通過特殊駕駛訓練，學如何在地面濕滑的連續彎道中維持行車安全。

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為全天候照顧王子公主 須放棄私人生活

除了確保王子公主的安全，Maria跟隨凱特一家居住在肯辛頓宮（Kensington Palace），意味着Maria需要放棄私人生活和自由戀愛來全心全意照顧喬治、夏洛特和路易斯小王子，還會負責向他們教授西班牙語老師。

Maria需要放棄私人生活和自由戀愛來全心全意照顧喬治、夏洛特和路易斯小王子。（Getty Images）

100%保守王室秘密

Maria亦需要經過嚴格的品格審查來確保她誠實可靠，能夠保守王室的秘密。作為保姆，跟小孩相處的時間應該比父母好要多，最重要的就是Maria絕對不能取代父母跟孩子的地位。故睡覺及洗澡等親暱日常活動，必定會交由威廉王子和凱特主導，讓王子一家享受獨處的溫馨時光。

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