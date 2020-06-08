傳哈里梅根冇履行財政獨立　變賣資產還債求父親查理斯出錢打救

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）雖然已經脫離王室，但生活依然奢華，上月已有消息指哈里一家三口入住位於美國洛杉磯，價值1,800萬美元（約1億4,040萬港元）的超豪大宅。日前再有傳媒爆出哈里梅根洗腳唔抹腳，加上因疫情沒有工作，需要變賣資產償還早前欠王室的巨債，最終需要向父親王儲查理斯求助，幫忙償還天價保安費！

哈里和梅根脫離王室後負面新聞不斷。（Getty Images）

宣布離開王室後的哈里梅根表示將會實行財政獨立，並希望能夠靠個人名氣來創業，可惜由於疫情影響，兩人移居美國後一直都沒有工作，同時要支付昂貴的房租、生活費及保安費，導致入不敷支。據知哈里一家三口現居的豪宅原本屬於男星Tyler Perry，哈里梅根亦暫時僱用了Perry的保安團隊，單日保安費用都要7千英鎊（約6萬8港元），至於保安工作包括保護豪宅外圍。

此外哈里離開皇室時承諾會分期償還，脫離王室前位於溫莎堡內廷的Frogmore Cottage240萬英鎊（約2356萬港元）的裝修費用，每個月需付1.8萬英鎊（約17萬港元）。有消息指哈里因而割愛變賣珍藏的獵槍，得到18萬美金（約140萬港元）還債。

其實房租和欠王室的裝修費以外，哈里梅根最大的開支就是保安費用，除僱用保安團隊，還有保鏢費用、交通工具及乘搭私人飛機的費用等。不過在沒有收入和交房租的情況下，要加付保安費用是百上加斤，根本沒有能夠償還裝修費。日前英國媒體爆出哈里已經向父親王儲查理斯求助，最後查理斯不忍看到兒子負債，而向哈里梅根提供了一筆至少200萬英鎊（約2000萬港元）的私人巨款。