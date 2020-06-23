BLACKPINK Jennie眼妝涉抄襲？　英國化妝師嬲爆IG控訴

韓國人氣女團BLACKPINK將於本月26日推出新歌《How You Like That》，由於是久違一年的回歸，粉絲都非常期待！YG娛樂連日公開4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa多張概念照，可是Jennie其中一個造型的眼妝卻涉抄襲之嫌，引來原創化妝師的不滿。

BLACKPINK近日公問的回歸照中，其中Jennie的粉紅色眼妝疑似抄襲。（FB/@ BLACKPINKOFFICIAL）

昨日（22日）英國化妝師Nushafarin在個人IG上發長文，控訴自己設計的粉紅色眼妝被抄襲，照板煮碗出現在BLACKPINK Jennie全新的造型照上。Nushafarin表示刀型的眼妝早在二月就公開過，她高興別人從她的作品得到靈感，二創亦沒有問題，可是像YG娛樂的大品牌竟在沒有通知或註明出處的情況下，直接重新製作她的作品令她非常不滿。Nushafarin不但串爆YG娛樂「他們以前也在內容創作上發生過類似事件了」，更直接在IG標籤公司及負責化妝師，希望得到回應。

英國化妝師Nushafarin親自上傳對比照，以表不滿。（IG/@nush.mu）

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對於眼妝是否Nushafarin原創，有網民質疑她並非設計「火焰眼妝」的第一人。不過Nushafarin回覆表示眼妝概念來自「刀」，設計的獨特之處在於放在眼部下方，內外眼線都以線條輕力勾畫，批評Jennie粉紅色眼妝下的陰影也一模一樣。暫時YG娛樂仍未有回應事件，不少粉絲都希望公司能盡快平息，避免BLACKPINK回歸受抄襲疑雲影響。

Nushafarin上傳長文更直接標籤YG娛樂及負責化妝師。（IG/@nush.mu）

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