【怪你過分美麗】高以翔粉絲遭管理員禁言　劇方討好當紅流量小生

由秦嵐、高以翔主演的劇集《怪你過分美麗》熱度一直居高不下，作為罕有真實尖銳的娛樂圈職場劇，反映了很多圈中現狀，以及揭露了不少鮮為人知的幕後「規則」，令觀眾看得相當過癮。同時，這也是高以翔的最後一套遺作，而且是男主角，所以顯得更加珍貴，粉絲們也在不遺餘力地為他宣傳，除了發文，還集資在各大城市投放廣告位等，相當有心。

秦嵐是劇集的一番，因此戲份最多，高以翔雖是男主角，但應該是屬於二番。（微博@電視劇怪你過分美麗）

然而，現實往往比電視更加殘酷。近日，「高以翔網宣組」微博宣布不再配合《怪你過分美麗》宣傳，事緣在劇集口碑收視雙收之後，劇方似乎忽略了高以翔粉絲做出的努力，只是一味討好秦嵐的粉絲，甚至對當中出演配角的流量小生王子異的粉絲也格外客氣，唯獨對高以翔粉絲愛答不理，深感人走茶涼，過橋抽板。

高以翔網宣組宣布不再配合宣傳。（微博截圖）

事實上，高以翔的粉絲很早就向劇方提出抗議，認為劇方刪除了很多高以翔的戲份，甚至只是出演配角的王子異，戲份都就快超過高以翔。雖然這個說法遭到片方否認，但就呈現的內容來看，高以翔的戲份的確很少，因此引發粉絲及網友不滿。

由網友的反饋來看，高以翔在劇中的戲份的確不多，究竟有無大量刪減，只有劇組才知道。（微博@電視劇怪你過分美麗）

不過，這並不是導致「高以翔網宣組」與劇方割席的最終原因，而是劇方最近組織了一個線上交流會，很多演員都空降粉絲群與粉絲互動，官方亦向粉絲透露會釋出高以翔未公開過的短片，結果粉絲表示一早已經看過該視頻，且與劇集毫無關係，到了高以翔環節時，粉絲更遭到禁言，令其感覺不受尊重，忍無可忍。雖然劇方最後發表長文道歉，以「操作失誤」解釋，但最終也於事無補，粉絲們並不買賬。

劇方向高以翔粉絲致歉。（微博圖片）

其實這是高以翔最後的作品，對粉絲而言，是安慰也是哀傷，因為在這之後，再也看不到真實的他。而粉絲的努力與劇集的成功，也算是以慰高以翔的在天之靈，希望他在另一個世界一切都好。

王子異通過2018年的《偶像練習生》選秀出道，是人氣極高的流量小生，可能在資本的角度，更加重視未來的利益，而忽視了高以翔。（微博@電視劇怪你過分美麗）

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