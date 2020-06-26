矚目配角｜古明華養家捱至膽囊炎　感激太太無怨26年：冇佢更不濟

「當時告訴老婆要有心理準備，因為世事難料。」古明華在2016年因肺感染而住院3個月，今年初又因膽囊穿破膿，被緊急送院開刀做手術。經歷過兩次生死，古明華終於明白何謂平淡是福。如今最大心願是想與家人去旅行，因為結婚26年來，為養家，一家三口僅去過一次泰國旅行。

多年來，因工作而出埠的機會不少，但與家人坐飛機去旅行的機會卻只有僅僅一次。去年離巢後，古明華原本打算與家人好好玩一次，無奈卻遇上疫情。（陳順禎攝）

或許受過往角色、身形影響，古明華向來予人粗獷的感覺，惟大病過後，瘦了一圈的他變成了少少肥多多cute，提及太太Terri時，更是一臉溫柔。「她是演藝的同學，對她並非一見鍾情，而是相處過後覺得這女生的性格很適合自己，拍拖前已經認定她是可以一生一世的。記得有次她出發北京工作前，我在書籤上寫下了『我怕當面告白會被你打擊，但如果你接受的話，我想做你男朋友』，蠻感人吧？她在北京十多日，沒有打電話回來，害我十分忐忑，直到她回來後，我們見面了，她第一句就是『其實我等了你很久』」就這樣，古明華得到了他的人生終極大獎。

古明華以一人之力養起全家，並供養女兒完成整個大學課程，說實在，一點也不容易。（IG圖片 )

畢生難忘的單車經歷

在奪取芳心的過程中，除了書籤、小禮物之外，原來尚有一段當孤男寡女遇上雷雨交加的bonus track，過程媲美偶像劇情節。「她去北京之前，我們一起踩單車，準備交還單車時，突然落大雨，二個人都濕透了，於是躲到車房門口避雨。年輕男女加上雷雨交加，環境如此淒美，想做些什麼也不用多說吧！就在重要時刻，一個車房仔突然走出來『拿毛巾抹抹吧，你們都濕透了』哇！當時猶如一盤冷水潑過來！我想要不是那位車房仔，我女兒應該會更早出世。」或許是那一盤水，令古明華更清晰自己有多需要那位能長相廝守的女子。

回憾起同老婆於車房外的故事，古明華笑得份外開心。（陳順禎攝）

搏命賺錢為兩套機票

拍拖八年，古明華於96年與Terri成婚，兩年後女兒Tammi出生，偶像劇情節再次出現在他身上，但這次是走悲情路線：先是太太遇上車禍致行動不便，無法再繼續跳舞事業，繼而是女兒10歲時確診患上「腎小球炎症」，每月的醫療費用過萬元。為了養家，古明華最高紀錄是50小時不眠不休工作。結婚26年，一家人僅去過一次旅行，除了擔心請假會影響工作，最主要是經濟負擔。「誰不想去玩？無奈做不到」說時無奈但絕非抱怨，說到每年都能買機票予太太及女兒到美國探親時，古明華甚至有一絲的自豪。「有能力都會做到，其實她的要求對我來說很合情理，買兩套機票雖然有點吃力，但也只有這個要求，以及她想要駕駛，所以買了一架爛鬼車滿足她。」

年初準備為《中佬唔易做》開工前夕，突然膽囊炎入院開刀，休息三星期後有點頂硬上開工，為怕手停口停。（影片截圖）

每日都值得紀念

在「窮但堅持浪漫」的原則下，古明華拒在情人節送花，認為既破費又無意義。「老婆最想收的花是豆腐花，要求那麼小，我又怎能不滿足她？至於結婚周年，那其實僅代表兩個人開始一齊生活而已，那不是應該每天都可以慶祝嗎？二個人能走在一起，每天都值得紀念，就算平淡也好。比起慶祝，不如更實在去生活、事無大小都與老婆分享，不要怕麻煩，因為總會在當中找到意思。」在經歷過人生多場風雨後，古明華學會珍惜，學會活在當下。近年年疫情肆虐，古明華家中絕不容許有任何的病菌，太太Terri除了提點他勤用搓手液外，每次工作後回家，無論多晚， Terri都會為他消毒鞋。「她很辛苦，亦很小心，見到她這樣時就覺得如果辛苦是應該的。她的辛苦令我知道她有多重要，我雖然是家庭支柱，但如果屋企沒有了她會更不濟。」

場地提供 :R ONE 御一空間