吳亦凡率先演繹LV x NIGO系列服飾　竟遭網友吐槽：哪來的包工頭

吳亦凡（Kris）一向被網友視作「潮人」，深受各大品牌歡迎，而Louis Vuitton自Virgil Abloh入主之後，於2018年11月宣布吳亦凡成為品牌代言人。不過，雖然吳亦凡身高與比例幾乎無可挑剔，但衣品忽高忽低，今日（26日）他在微博曬出Virgil Abloh與NIGO打造的聯名系列LV²，遭到不少網友吐槽。

相中的吳亦凡演繹了一系列的LV²成衣，包括灰色衛衣、牛仔套裝、棉服以及配飾等，在搭配方面卻有些差強人意，譬如衛衣+牛仔褲+雪地靴，還戴著方形Cap，令人一言難盡，有網友甚至留言到：「哪裡來的包工頭在這裡搔首弄姿」、「不說最新的，我以為5年前的」、「好low，不知道以為某淘寶網紅在帶貨」等。

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Virgil Abloh與Human Made創辦人NIGO合作的LV²於今年3月發布預告，最大的亮點就是LV Damier格紋與LV Monogram印花的融合設計，除了運用在牛仔上，還體現在經典包款以及鞋履中。而為了向日本品牌Human Made致敬，在黑色棉服的背後，印有富士山插畫與「LV MADE」相結合，碰撞出趣味火花，為街頭與經典注入新元素。