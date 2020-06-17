那些我愛過的人｜蘇皓兒被校園欺凌　孖妹李寶君李寶珊作風大膽

由林文龍、黃翠如、連詩雅、馬貫東、陳自瑤等主演的TVB新劇《那些我愛過的人》在上周首播，劇中出現不少新鮮面孔，除了飾演姜煜誠（林文龍飾）女兒子優的蘇皓兒（Chole）之外，在昨晚（16日）播出的一集中，欺凌子優的幾位同學仔亦備受關注，當中黃潔（李寶君飾）同黃柔（李寶珊飾）這對孖生姊妹更討論度十足！

黃潔（李寶君飾）同黃柔（李寶珊飾）校園欺凌子優（蘇皓兒飾）。（YouTube影片截圖）

純情校服Look！（IG@@po_shann）

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劇中黃潔（李寶君飾）趁子優（蘇皓兒飾）換衫之際偷了她的校服，還聯同幾位同學一起偷影對方，令子優忍無可忍出手教訓同學。其實李寶君與李寶珊是一對孖生姊妹，兩人曾擔任節目《#後生仔傾吓偈》的KOL，雖然言論不及其他主持出位，但外形都十分養眼，各有吸引之處。兩人在去年7月退出節目後繼續擔任KOL，打扮前衛的她們除了不時獲邀出席時尚活動之外，還會分享造型方面的心得，兩姊妹拍住上！

李寶君與李寶珊曾擔任節目《#後生仔傾吓偈》的KOL。（IG@po_shann）

兩姊妹在去年7月退出節目後繼續做KOL。（IG@po_shann）

兩姊妹在劇中以清純校服Look示人，但其實「大孖」李寶君私下打扮性感出位，身為半職業Dancer的她曾參與農曆新年盛事花車巡遊，還曾擔任鄭秀文、側田等演唱會的Dancer，性感舞姿相當吸引！不過相比起家姐，「細孖」李寶珊今年情人節她在IG上Post出與另一半孟希璘的合照，並寫道：「情人節快樂，I Love You」，宣布出櫃！

「大孖」李寶君不時在IG大曬性感照。（IG@po_kwanlee）

「細孖」李寶珊在今年情人節宣布出櫃。（IG@po_shann）

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