那些我愛過的人｜王卓淇怨連詩雅見死不救　失聯男友係當年兇手？

由林文龍、黃翠如、連詩雅、陳自瑤、馬貫東、蘇皓兒等主演的TVB劇集《那些我愛過的人》已經播出一半，劇情由7年前的一宗嚴重車禍而展開，車禍破壞了兩個家庭，改變了姜煜誠（林文龍飾）同方樂汶（黃翠如飾）的人生，隨着劇情發展，當年的車禍真相漸漸浮面，原來車禍現場還有其他人！

劇情由7年前的一宗嚴重車禍而展開，車禍破壞了兩個家庭，改變了姜煜誠（林文龍飾）同方樂汶（黃翠如飾）的人生。（劇照）

姜煜誠太太Mavis（楊卓娜飾）當場死亡。（YouTube影片截圖）

劇集首集就交代了7年前的車禍，姜煜誠太太Mavis（楊卓娜飾）在趕去醫院途中與方樂汶的車相撞，Mavis當場死亡，而方樂汶就由當時趕到現場的妹妹方書文（連詩雅飾）及古希晨（馬貫東飾）幫手接生，誕下囡囡幸而（黃芷晴飾）。不過在第12集結尾，當方書文回憶起當年的車禍時，草叢中竟然傳來呼救聲，最後更伸出一隻手，令觀眾大感驚嚇！

在第12集結尾草叢中伸出的手嚇親唔少人！（電視截圖）

點擊下圖重溫當年車禍：

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而在昨晚（24日）播出的一集中終於揭曉謎底，原來那隻手就是龔芊芊（王卓淇飾）。劇情講到古希晨在六年前制止了試圖自殺的芊芊，兩人之後成為好友，古醫生更帶新婚的書文到療養院探望她。芊芊在言談間得知書文就是當年在車禍中對她見死不救的人，她更提及車禍後失聯的男友Edison，希望可以找到他的下落。

龔芊芊（王卓淇飾）提到車禍發生後，男友Edison就音信全無。（電視截圖）

芊芊在言談間得知書文就是當年在車禍中對她見死不救的人。（電視截圖）

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根據芊芊所講，Edison在車禍後就失聯，而Edison媽媽莫太一家已經移民加拿大，所以斷了聯繫，不少觀眾都很好奇Edison是誰。但原來Edison一早已經出現，他就是Eden莫宇謙（李任燊飾）！其實劇情已經交代過Eden從加拿大回港，曾經遇意外有後遺症，經常會頭痛，還會駕駛三輪越野車，種種線索都可以推斷他就是Edison。不過Eden明知子優（蘇皓兒飾）、方樂汶、朱炳（顧定軒飾）都與當年的車禍有關，但依然隱瞞真相接近他們，不少網民都猜測Eden極有可能就是車禍的罪魁禍首，當年是他載着女友芊芊，但在車禍發生後卻避走加拿大，究竟他有什麼目的呢？

原來Eden（李任燊飾）就是芊芊的失聯男友Edison，他隱瞞真相接近子優、方樂汶同朱炳有咩目的呢？（YouTube影片截圖）