【乘風破浪的姐姐】陳松伶得30票遭淘汰　老公張鐸微博發聲不可惜

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》今日（26號）迎來第一次公演，30位姐姐經過一輪的PK戰之後，最終淘汰了分數最低的6人，當中包括了香港代表陳松伶。雖然她慘遭淘汰沒有太多的傷感，還一直表現得堅強鼓勵其他隊友，隨後在個人微博發文直言好開心可以參與是次演出，是她50歲最美的開始。

而她的老公內地演員張鐸隨後亦在微博發文，直言比賽結果不重要，最重要的是大家可以透過節目見到姐姐們的真我，讓陳松伶更加進步更強大。

陳松伶個人分數只獲30票遭淘汰。（影片截圖）

關於節目的賽制，用女團的標準去對姐姐們進行評分，張鐸覺得這一些都不重要，最重要是讓觀眾知道姐姐們不同的人生履歷同生活態度：「她們各自帶着自己的故事和閱歷而來，用自己的態度去表達一個完整的價值觀，這些比賽制本身更有看點，更有意義。」每一個姐姐都在追求真我，讓觀眾見到她們成熟勇敢﹑自信獨立的一面，張鐸認為她們太不容易：「她們沒有去介意年齡，她們覺得真實的狀態會讓觀眾感恩歲月的饋贈，所以女性不敗於歲月，同時那可能也是你我將來想成為的樣子。」

張鐸認為陳松伶因為該節目而進步了不少。（張鐸微博圖片）

而在節目中陳松伶的表現非常不俗，在第一場個人才藝中又唱又跳《餓狼傳說》，在一場公演中唯美地唱《Beautiful Love》，溫柔的歌聲感動不少人。雖然最後慘遭淘汰個人分票數只得30票，可是老公張鐸覺得不可惜，更直言讓陳松伶變得更不一樣：「我叩謝大家，真的非常感謝，更加感動，這些愛會讓松更加幸福，更加勇敢，讓她再不斷的挑戰自己，讓她進步和變得更强大。」相信大家都見到陳松伶的努力，不少網友都期待她復活。

陳松伶的歌聲感動不少人。（影片截圖）