【乘風破浪的姐姐】首場表演伊能靜爆喊感委屈　黃聖依惹網友反感

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，節目開播不久就已經有千萬以上點擊率，討論度更一直高舉不下。今（19日）第二期節目播出，30位姐姐就要面臨分組隨堂測驗，而51歲的台灣女星伊能靜就在點評的時候給導師覺得她不夠投入，最終令她在眾人面前流眼淚，似受了好大委屈。

伊能靜在這個節目中年齡是最大的。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

經過第一期的個人才藝展示之後，伊能靜就同內地藝人王麗坤﹑王智一組，選唱了歌曲《推開世界的門》。在她們三人當中伊能靜的歌手經驗比較豐富，所以她特別照顧其他二人：「我受過很好的製作人教學，像張雨生﹑然後陳姍妮﹑童安格﹑周杰倫。各個時代我都接觸過，很棒的製作人來教我唱歌，所以我身上其實有得到很多武器，在帶他們過程裡面，我也找到了我在這裡的價值，因為我一開始覺得我更會當媽媽，我在這沒有價值感，她們給了我信任，我給了她們愛。」

伊能靜不停幫助同團的王麗坤﹑王智。（影片截圖）

可是在訓練的過程中，當中的王智就一直對自己缺乏信心，這一點令伊能靜有些小不滿，更不畏言直接對對方說：「你乖乖地給我練。」望可以幫助她們發揮得更好：「覺得她們都很像我的小孩，雖然我也生不出那麼大的。王智會一直跟老師說我們是最後一名的。麗坤是另一種，她有一種傻天真在，我的企圖心是當個媽來把她們教育好。」可見伊能靜非常重視是次比賽。

伊能靜對同團隊員發火。（影片截圖）

幸好努力是得到回報的，事關在眾多組別表演之後，伊能靜這一組的《推開世界的門》最終獲得優勝有事先可以選擇第一場公演的表演順序。雖然如此可是當中有美中不足，其中一位評審就公開表示伊能靜不夠投入，整體不像一個女團，對於評審的質疑伊能靜似乎覺得受了好大委屈，竟然在眾人面前流眼淚並說道：「我覺得很委屈，然後說我太突出我自己，我也覺得很委屈。因為我真的我很疼她們兩個，我把她們當親妹妹，我真的花了一上午的時間在跟她們說怎麼。」搞到其他女明星心疼不已，紛紛上前給予安慰。而她爆喊反駁評審亦令評審老師驚呆，更表現出無奈的情緒出來，最後要黃曉明出來解話才平解是次誤會。

多位女明星上前安慰。（影片截圖）

趙兆老師似乎好無奈啊！（我是一個不重要的小號er微博圖片）

眼見伊能靜委屈到流眼淚，網友都有不同的看法。當然第一時間會覺得她非常可憐，明白她擺放了許多心思在《推開世界的門》這首歌中，知道她的用心與投入。但另一邊廂的網友就認為她連這一些批評都接受不了，就不要來參加該節目，大家留言道：「太作了」﹑「姐姐們難伺候」等，看來姐姐們的一舉一動都在被受關注中。

+ 8 + 7 + 6

另外，在今期節目中除了伊能靜爆喊感到委屈之外，歌手丁噹亦似乎感到不開心。事關在她們7人組中要為表演歌曲《艾瑞巴迪》進行分詞時，隊中的黃聖依同劉雲就一直插嘴說話，令到一直想開口說話的隊長丁噹根本沒有機會發聲，最後更沉默不言更表示：「我甚麼都不想管了」，似乎對她們打斷別人的說話方式表達不滿。而這一件事亦隨即登上微博熱搜廣受討論，不少網友都對黃聖依的舉動感到反感。