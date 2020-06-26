乘風破浪的姐姐|遭央視批定位狹隘惹爭議　30+女星真係難尋出路？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》播出半個月，累積觀看量已接近10億，一舉一動都成為話題，同時也引起了央視的關注。近日，電影頻道（CCTV6）節目《今日影評》邀請影評人艾輝，就《乘風破浪的姐姐》做出解析與評論，揭露三大「弊端」。

《乘風破浪的姐姐》無疑是近期最受矚目的綜藝節目。（視頻截圖）

年齡30+女星無戲可演 只能靠綜藝增加曝光度

艾輝早在《乘風破浪的姐姐》播出之時，就曾在微博表達出幾項個人觀點：「絕大多數姐姐是待業或失業，無戲可拍，演出機會稀少，綜藝是救命稻草」。他解釋道，可能除了個別姐姐，譬如萬茜、金晨等，絕大多數姐姐實際上是處在一個半隱退，或甚至全隱退的一個狀態，綜藝節目對她們來說，是一個很好的曝光機會，展示自己能力的舞台。艾輝以寧靜為例，指出她之前有《紅河谷》、《黃河絕戀》、《孝莊秘史》等代表作，但近年來她幾乎都是參加綜藝，暴脾氣、直性子是她的特點，這也算是對觀眾輸出的一個重要角色。但艾輝表示，對於其中大多數姐姐來講，現在整個影視行業的狀況，可拍的戲少，適合她們的角色也少，倒不如參加綜藝節目。

艾輝在節目首播後發表的觀點。（微博截圖）

當然，這確實是圈中的一個現象，畢竟去年姚晨、馬伊琍、海清等中年演員還曾在青年電影盛典的閉幕式上呼籲青年導演、編劇給予中年女演員機會。但這幾年來，也有不少大女主抑或聚焦女性題材的影視作品，譬如今年就有周迅、惠英紅、趙雅芝主演的《不完美的她》，以及秦嵐主演，正在熱播的《怪你過分美麗》等。就節目而言，換句說話講，其實大多數姐姐都已出道多年，且在各自的領域經歷過巔峰，加之很多都成家立室或者有過婚姻，早已進入人生另一個階段，鮮有出現在公眾面前的原因，也有可能是自願淡出，或將更多精力放在家庭，或去做一些其他有興趣的事，年紀不同，閱歷不同，追求也自然不同。相反，很多角色需要沉澱，一些年輕演員對角色的認知，未必可以企及成熟演員的厚度。因此，單以待業或失業來講，似乎有些片面。

秦嵐與高以翔主演的電視劇《怪你過分美麗》聚焦女性職場，秦嵐演技精湛，劇集口碑收視雙收，是圈內鮮有成功的娛樂圈職場劇。（微博@電視劇怪你過分美麗）

讓30+藝人適應女團標準 「少女感」審美訴求狹隘

第二，艾輝續指道，這其實是一個很矛盾和分裂的節目。因為它並不是真正地去為這些姐姐量身定作。首先，選女團是一個唱跳型的節目，對於演員來講唱跳不是姐姐最最核心的技能，所以類別上就有壁壘；其次，對於姐姐人設的挖掘或者展現，還是存在狹隘的地方。艾輝認為，節目實際上是讓姐姐去適應標準，而不是為姐姐制訂標準，譬如聲樂、舞蹈，選歌方面也是新生代的作品，譬如《大碗寬麵》，還提到評審團的杜華飽受爭議的原因，就是因為以當下女團的要求去看待姐姐。但其後她便改變自己的觀念，直言應該以另一種態度去打造姐姐們的女團。

第一次公演的六首歌曲，實際上涵蓋了各個年齡層的姐姐。（視頻截圖）

其實正是因為唱跳不是姐姐們最核心的技能，才有這個節目的誕生，這也是節目的特色。亦正是因為不擅長，才賦予了節目新鮮感，讓觀眾去看已出道藝人在接受挑戰時，會付出多少努力，做到多好，能否受到認可，激發更多的潛能等。而在選歌方面，只有《大碗寬麵》是當下流量藝人吳亦凡的作品，餘下五首歌遠則追溯到幾十年前的《蘭花草》，近則是去年的《艾瑞巴蒂》。當時公布曲目時，甚至還有網友反映歌曲太舊，就算是為了姐姐，但也要考慮觀眾。作為一個綜藝節目，自然需要多方面考慮，六首歌風格各異，方便姐姐們選擇的同時，也滿足了觀眾。就連春晚現在都難免邀請一班年輕的流量藝人，演唱hit爆歌曲，更別說是娛樂的綜藝節目了。

《大碗寬麵》組中，除了金晨與沈夢辰，其實都是選秀出道，張含韻、李斯丹妮、郁可唯都是通過《超級女聲》出道，孟佳與王霏霏更是有韓國女團Miss A的經歷。（微博@乘風破浪的姐姐）

艾輝稱之所以在微博寫下「年輕就是好」，是覺得姐姐們或者舞台魅力、表現力都有，但體力有些匱乏，由最終的分數來看，排名靠前的都是姐姐中相對年輕的藝人。他強調：「衰老不需要迴避」，這些姐姐的確傳遞出「我就是我」，很自信樂觀，這個節目如果一直都在強調我很強，我雖然是姐姐，但是我可以跟年輕人在一起拼怎麼樣，「我就覺得有點狹隘了」。然而，如果節目真的是想證明姐姐可以同一班年輕人比，就不會有這樣的一個節目了。其實節目更多的是想呈現姐姐的心態與能力，而並非是要同「年輕人一較高下」，而且根據首次公演舞台來看，很多姐姐的唱跳能力絕對不輸成熟女團，反而現在很多年輕女團的舞蹈與唱功未必比得上姐姐們，畢竟她們當中不乏專業歌手與具有成團經驗的藝人，這些姐姐呈現出的是一種向上的正能量，而立之年仍然力爭上游，而不是販賣焦慮。

以年紀最大的伊能靜為例，有多少人52歲能有這個狀態？而且她在表演、唱歌方面造詣不俗，還出過書籍，且情商為人稱道。姐姐們讓大家看到的是，年紀增長的同時，能力並未減退。（微博@乘風破浪的姐姐）

自身主業不精 難靠參與綜藝彌補

除此之外，艾輝指出，業務能力強的始終強，不會因為一個綜藝節目，會有一個本質上的變化和區別，他舉例王智、王麗坤，其實也是一種無所適從的狀態，因為兩者在演藝方面也沒有特別突出，可能是缺乏綜藝感的緣故，她們在節目中的表現也一般。的確，綜藝節目與演戲一樣，都需要能力與觀眾緣，有無給觀眾留下記憶點，否則也難以逆風翻盤。

被封素顏女神的王麗坤其實是舞蹈科班出身。（微博@乘風破浪的姐姐）

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