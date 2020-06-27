【乘風破浪的姐姐】網友用人臉識別分析鏡頭數　力捧女星係邊位？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》昨日（26日）完成首次公演舞台，陳松伶遺憾告別。隨著節目的討論度越來越高，除了播放正片以外，節目還宣布播出「加更版」，呈現更多姐姐們的幕後花絮。

日前，有網友就第一集正片（上+下）與第二集加更版進行分析，利用Python逐幀人臉識別每位姐姐的鏡頭數，並總結排名，兩集的結果大相徑庭。

在第一集正片中，因集體鏡頭較多，為客觀起見，所以只記錄5人以下有效鏡頭，平均選取30225幀畫面，約0.46秒取一次，撇除一些高糊鏡頭、背影以及大側臉鏡頭。

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根據統計，首集（上+下）最多鏡頭數為1385幀，由話題女王張雨綺佔據，緊隨其後的是影后寧靜，共1227幀，被嘲「公主病」的黃聖依則排在第五位，有763幀，最低的140幀為內地歌手朱婧汐。而鍾麗緹、鄭希怡分別位列第九（651幀）同第二十（457幀），作為初舞台首個登場的陳松伶竟然也只有344幀，倒數第六位。

由於首集是以自我介紹與初舞台為主，因此可能言語、行動、討論等比較多的姐姐鏡頭會多些。

首集正片的完整鏡頭數排名。（乘風破浪的姐姐爆組@杜華）

而在第二集加更版中，鏡頭數則發生了些變化。該網友平均選取了3075幀畫面，大約0.66秒取一次。今集主要是姐姐們排練首次公演的幕後花絮，當中除了舞蹈練習，還有一些聊天畫面。

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在這一集中，鏡頭數最多的是內地演員白冰，共176幀，這個結果令網友非常意外，因為由節目開播到現在，她遠不如張雨綺、黃聖依、寧靜等有話題度，而作為湖南衛視主持人的吳昕，可以算是芒果TV自家人，但鏡頭數只有4幀，是最少的一位姐姐。據悉，白冰之所以鏡頭最多，是因為在今集節目中，她聽到黃齡同藍盈瑩唱《後來》時哭了。

白冰今年34歲，是英皇旗下藝人。2012年結婚，2014年產女，今年在該節目中自爆已離婚。（微博@白冰）

而張雨綺、黃聖依直接跌至第七與十七位，鍾麗緹、鄭希怡、陳松則分別位列第三、第六以及第十四，比起首集鏡頭多了不少。

第二集加更版完整鏡頭數。（乘風破浪的姐姐爆組@杜華）

不過，這些數據只是客觀反映姐姐們的鏡頭量，並非真正出鏡幀數，僅作為一個參考。但不難看出，30位姐姐的鏡頭數量有所差距，除了有真材實料，還要有亮點與話題，給予觀眾記憶點，或者這樣才能獲得更多鏡頭。