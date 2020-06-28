妻子的浪漫旅行4|同張晉每次分別都互留言　蔡少芬：唔知下秒咩事

內地夫妻觀察真人騷《妻子的浪漫旅行》來到第四季，今次由四位妻子擔任導遊，制定出行計劃。在最新一集中，是蔡少芬（Ada）在三亞做導遊的最後一日，安排大家一起前往水稻國家公園。

在吃飯期間，妻子團談及與老公之間的暱稱，Ada透露與張晉拍拖時，對方稱呼自己為「乖乖」，但結婚後便無再用過。而她則叫張晉作「魚魚」，Ada解釋，以前兩人拍拖時，張晉的嘴很喜歡好似魚吐泡泡時狀態，由此得來該名。

Ada抱怨結婚後張晉無再叫過自己「乖乖」，張晉表示有些肉麻，竟遭幾位男嘉賓吐槽「那以前你叫不肉麻啊？」而張晉無奈以「結婚以後要有點變化」開脫。（視頻截圖）

到達目的地之後，幾位妻子體驗在小路上踩單車、放紙鳶，Ada更分享「蔡式婚姻哲學」：「老公就像放風箏，有時候放得遠遠的，但是繩子永遠都在我們手裡，不要拿得太緊，這樣就會掉下來。」引來妻子團與老公團力讚，她更不忘對張晉說：「好好的，慢慢飛，你越飛得高，我越以你為榮。」相反，如果是Ada正在飛，張晉也同樣予以支持：「Ada入行比我早，娛樂圈會有高高低低，那你接受不了那個低的話，可能就是摔下來，你接受得了，你肯定就有一個漂亮的姿勢著陸。所以她曾經跟我分享過她的這個觀點，我是挺佩服她的，我要向她學習。」非常勵志。

Ada直言放紙鷂會勾起兩人很多回憶。（視頻截圖）

事緣這裡有一片花海是妻子團團長謝娜老公張杰新歌《愛人啊》的MV拍攝地，妻子們還即場看了一些片段，觸動內心，呼籲要珍惜當下，因為永遠不知道下一秒會發生什麼。Ada表示：「所以每次坐飛機什麼，我都會跟老公說『我可能這次就走了』，你自己要小心。」張晉也回應稱：「我跟Ada每次坐飛機都會在上飛機之後發一個留言，因為你不知道這個是不是最後一次留言，不是說一定坐飛機，可能你今天開車出門，你都不能再見到對方，所以這個留言，我們倆是一定會堅持下去的。』這時主持人李艾問：「如果有得選，會選擇誰先走？」張晉續指道：「我肯定寧願是選自己留下，對方先走。因為我不敢想像說，沒有我在她身邊的時候，她的世界會是怎麼樣，就她自己去面對所有的痛苦也好，回憶也好，包括自己要撫養孩子，我估計我接受不了，所以我寧願她先走。」令人相當感動。

Ada與張晉的相處方式為人稱道。（視頻截圖）

點擊下圖回顧各位妻子於三亞嘅靚相：