郭碧婷深夜發文關留言被傳婚姻出問題　向太陳嵐揭真相為媳婦解釋

近期被台灣媒體踢爆已懷孕的藝人郭碧婷，目前身在台灣安心養胎，而因為疫情關係她暫時未能赴港，與老公向佐分隔兩地。而就在近日深夜時份，郭碧婷突然在微博發文感慨人生，並且關閉了留言功能，令到不少人猜測難道她的婚姻出現了問題？眼見外界諸多猜測，而一向愛護媳婦的向太陳嵐就站出來說話，解開了不少人的疑慮。

郭碧婷被爆已懷孕。（郭碧婷微博圖片）

自從嫁入豪門之後，外界不少焦點就集中在郭碧婷同向佐的婚姻生活當中，未知是否不喜歡外界評論她的婚姻生活，所以郭碧婷早前就發貼文：「身邊的人總是無下限的消費你，該怎麼處理好？放狗咬人？」似乎心情受了好大影響。而相隔不久後，又突然寫下一些情緒性貼文，似乎對這個人生有好大感悟：「醒悟的那天總會到來，那時候會茅塞頓開，豁然開朗呢，還是悔不當初，懊悔不已？ 」正正因為如此不少網友就覺得她的日子似乎過得不開心，還關閉了微博留言功能，情緒似出現了問題。

郭碧婷去年9月份下嫁男星向佐。（向佐微博圖片）

眼見媳婦有感而發發文引起不少猜測，向太為免外界有甚麼誤解就立即轉發該微博作出了解釋。原來郭碧婷只是參與了一場心靈分享會，而有所感悟而已：「我們寶貝的媳婦兒前兩天和些年齡不同的人心靈分享會中，聽到不同的感慨，不同的醒悟，所以寫了兩句想警惕世人，也是一種正能量的傳遞，卻被誤解。」原來真相只是如此。但又因為向太陳嵐一次又一次轉發郭碧婷的微博繼而作出解釋，亦令到網友覺得郭碧婷人生似乎不太自由，有一種被人控制的感覺。

向太陳嵐替郭碧婷解釋。（向太陳嵐微博圖片）

向太為郭碧婷作出解釋。（向太微博截圖）