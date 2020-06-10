郭碧婷嬲豬發文泄憤　向太護媳婦：叫蕭敬騰的狗來一起幫你咬人

台灣藝人郭碧婷去年9月與男星向佐結婚，二人在意大利卡布里島舉辦婚禮，未幾男方就在綜藝節目親自透露，指他倆其實還未領證，原來法律上他們仍算是正式夫妻，令到不少網友驚訝。

事隔大半年，近日有傳媒爆出二人已在香港入紙註冊，結婚通知書亦隨即曝光，郭碧婷以原名郭芯妍登記，報稱住址在台北，向佐則報稱家住九龍塘，亦已簽名作實，只欠郭碧婷動筆而已。未知是否針對外界對於他們婚事的各種猜測，郭碧婷似乎嬲豬在微博發貼文發洩，衝上微博熱搜廣受討論。

郭碧婷去年已經嫁給向佐。（向佐微博圖片）

向太維護：叫蕭敬騰的狗來一起幫你咬人好嗎？

目前身在台北的郭碧婷就上貼了一張狗狗相說道：「身邊的人總是無下限的消費你，該怎麼處理好？放狗咬人？ 」不久後她的奶奶向太陳嵐就轉發她的微博，霸氣護媳婦：「我們在香港想妳了寶貝媳婦，台灣誰敢消費妳啊？告訴我，叫蕭敬騰的狗來一起幫你咬人好嗎？」還表示7月中全家人會去台北接郭碧婷回港居住，向太陳嵐這一番說話超霸氣，明顯看得出她是多麼的疼愛郭碧婷。

向太霸氣護媳婦。（向太微博圖片）

事實上，向太陳嵐表示7月中會去接郭碧婷回港，皆因預計香港將於7月7日結束檢疫措施。根據向太陳嵐的公司高層指，屆時通關回復正常後，郭碧婷即可以來港簽字結婚。而向太陳嵐叫蕭敬騰的狗來幫郭碧婷出氣，是因為他是向太陳嵐的乾兒子，即代表同郭碧婷是一家人，一家人互相幫忙理應所在。

蕭敬騰家中養了許多不同品種的狗。（蕭敬騰微博圖片）