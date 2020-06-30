那些我愛過的人｜孖林文龍出席周年晚宴　重溫黃翠如仙氣女神Look

由黃翠如、林文龍、連詩雅、陳自瑤等主演的TVB劇集《那些我愛過的人》劇情愈來愈緊張，7年前的真相逐步揭開，兩位主角方樂汶（黃翠如飾）同姜煜誠（林文龍飾）亦因為神秘人的出現而變得更加親近，感情大躍進！在昨晚（29日）播出的一集中，由於兩人不斷收到恐怖短訊，更被襲擊，所以姜煜誠時刻保護方樂汶，更一起出席公司的周年晚宴，郎才女貌相當合襯！

方樂汶（黃翠如飾）同姜煜誠（林文龍飾）因為神秘人的出現而變得更加親近，感情大躍進！（YouTube影片截圖）

翠如在劇中的打扮以舒適方便為主。（劇照）

劇中方樂汶是一位單親媽咪，平時打扮都以舒適方便為主，不過因為要出席宴會，所以姜煜誠陪她去買衫。當晚身穿露肩連身裙的方樂汶與西裝骨骨的姜煜誠到場即驚艷全場，身形高䠷的翠如一身打扮十分搶鏡！其實翠如過往有不少造型都相當吸睛，加上她的招牌率真笑容，贏盡眾人目光！

身穿露肩連身裙的方樂汶與西裝骨骨的姜煜誠相當合襯！（電視截圖）

點擊下圖重溫：

+ 20 + 19 + 18

身形高䠷的翠如過往有不少造型都相當吸睛！（視覺中國）

回顧翠如歷年女神造型：

+ 38 + 37 + 36

不過要數翠如歷年最靚的造型，一定是她去年與老公蕭正楠在結婚一周年時，到著名度假蜜月勝地印尼峇里島補辦婚禮的婚紗Look。穿上品牌Lusan Mandongus純白色喱士婚紗的翠如，突顯出優美身段，性感得來亦不失優雅，盡顯女神魅力！

婚紗Look一定最靚！（IG@wongtsuiyu）