那些我愛過的人．短評｜連詩雅馬貫東進展神速　逐步揭開車禍真相

TVB劇集《那些我愛過的人》播出已經超過一半，今個星期劇情節奏加快，除了方書文（連詩雅飾）同古希晨（馬貫東飾）這條感情線進展神速之外，亦終於講到重點，當年的車禍真兇到底是誰？

古希晨（馬貫東飾）向方書文（連詩雅飾）求婚成功，進展神速！（YouTube影片截圖）

婆媳問題好寫實：

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愛情戲一直是TVB劇集的賣點，但同時亦因為無論是什麼劇種都包含感情戲而惹來爭議，不少觀眾認為TVB劇集始終離不開「情情塔塔」。而《那》中貫穿多條錯綜複雜的感情線，角色之間都有關聯。不過相比起過往劇集以甜蜜為主的愛情，這部劇中的幾段愛情都充滿矛盾及傷痛。在這周播出的五集中，女主角方樂汶（黃翠如飾）與姜煜誠（林文龍飾）因為維護自己的子女而鬧翻；方書文同古希晨雖然甜蜜閃婚，但又要面臨婆媳問題；還有子優（蘇皓兒飾）、朱炳（顧定軒飾）同Eden（李任燊飾）之間的三角關係，三種不同年齡層的感情戲，照顧到觀眾的不同口味，有甜蜜亦有傷心，劇情寫實引起觀眾共鳴。

子優（蘇皓兒飾）、朱炳（顧定軒飾）同Eden（李任燊飾）之間的三角關係亦備受關注。（YouTube影片截圖）

+ 13 + 12 + 11

劇情由7年前的一宗車禍展開，劇中的人物都是圍繞着這單意外，奠定了這部劇的感覺是沉重的，不過與過往節奏快、衝突多的劇集不同，這是一部「剝洋蔥式」的劇集。當年的車禍令事件相關的人有揮之不去的陰影，這周劇情亦終於入直路，原來除了方樂汶同姜煜誠之外，還牽涉到龔嘉豪（黃嘉樂飾）同龔芊芊（王卓淇飾）兩兄妹，甚至揭開車禍極有可能是人為造成的真相。其實在首集已經提及這場車禍是意外抑或是有人處心積累設計的懸念，而龔家兩兄妹的出現正正加深了這個懸念，令觀眾有追下去的動力。

龔嘉豪（黃嘉樂飾）的出現，令劇情向揭開車禍真相推進。（YouTube影片截圖）

究竟Send恐怖短訊的神秘人係邊個？（YouTube影片截圖）

車禍真相逐步揭開：

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這部劇是林文龍退居幕後的暫別作，自然令不少劇迷期待。而在劇中飾演喪妻拳館教練的林文龍，本身已經有足夠的人生閲歷，演繹這個角色對他來說絕對不難，不過相比起其他角色，在他身上沒有太多的情緒起伏，難免有人認為姜師傅似乎未夠「出」。但正正是因為林文龍的演出自然流暢，才帶動了劇集的節奏。而在第15集的結尾，方樂汶打通了神秘人的電話，鏡頭出現一隻手準備接電話，不少網民都認出是姜師傅的手！這個結尾不但懸疑性十足，更可推動方樂汶與姜煜誠的發展，相信接下來一周的劇情會以他們的故事為主，將感情線同車禍結合在一起，更具追看性。

相信接下來一周的劇情會以方樂汶同姜煜誠的故事為主。（劇照）