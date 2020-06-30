【乘風破浪的姐姐】業內人士爆姐姐先拿片酬　幾時被淘汰一早知?

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》輕鬆撼贏其他綜藝，一開播就已經吸引超過2億人次點擊收看，非常受歡迎。除此之外，因為節目爆紅關係更令芒果TV的股價直線上升，湖南衛視又再次成功打造一檔高人氣﹑高話題的真人騷。

正正因為節目一次過邀請30位姐姐參賽，隨即引來不少網友好奇心。例如姐姐們的片酬是多少呢？是不是根據知名度高而給出不同價錢？是否有內定呢？諸如此類的問題。對此，業內人士馬睿就拍了一段片解答網友疑問，原來真人騷果真是有劇本設計的。

《乘風破浪的姐姐》點擊率超過2億人點擊收看。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

有收看《乘風破浪的姐姐》都知道，當中有不少人已經貴為一線紅星，就好似寧靜﹑張雨綺﹑伊能靜﹑黃聖依等，一次過邀請她們參加真人騷，想必費用一定是非常高昂。另外，可能價錢方面姐姐們有比較或有不滿意的地方出現等等，而曾在湖南衛視工作過的業內人士馬睿就指出，在片酬問題上電視台非常聰明，就設立了一套配套方案，保證大牌姐姐們會滿意：「大家的薪酬差距不是特別大，那肯定還是有大咖不幹的。湖南台常用的對策跟一些嘉賓簽《乘風破浪的姐姐》這一個節目的時候，打包簽一些台裡的活動，比如說「雙十一晚會」﹑「小年夜晚會」﹑「跨年晚會」這樣的一些演出，想辦法的多給你一些資源，多給你一些錢。」原來在其他地方出鏡補貼，難怪伊能靜同一時間參加了湖南衛視的《婆婆和媽媽》節目。

馬睿拍片講《乘風破浪的姐姐》內幕。（影片截圖）

而好多時候綜藝節目會出現一些情節非常不自然或故意性，不禁令人覺得是有劇本走向的。而馬睿就承認節目中的確存在著「皇族選手」，她是編劇劇本裡面必須生存下去的人：「因為每檔真人秀都有一些重點主題和固定元素，開拍之前就上網充分的收集網友對於這幾個人啊，期待的一些方向。他們知道大家想看到他們是什麼樣子，然後他們跟藝人去討論，這些藝人其實也同意展現這些性格特質，比如張雨綺美中犯蠢，藝人在節目中精準的表現，精準的獲取流量，藝人獲得讚美，節目獲得好評，觀眾獲得快樂。」似乎一舉幾得。

節目中的片酬原來差距不大。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

馬睿還提到原來有一些姐姐一早知道自己能否走到最後，因為出現多少集數的片酬已一早匯款了：「錢到帳我才幹活，不然我就不動彈，一部分的姐姐已經知道了大概自己會出現幾期，節目組也是給團隊先打好了這幾期的錢。不知道自己能呆幾期的，那肯定是年輕一點的姐姐，或者主動找到節目組想上節目的姐姐們。」

原來有姐姐已經一早知道自己會出現幾期節目。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外，原來不說不知道《乘風破浪的姐姐》原先是湖南衛視去年策劃的案件，當時只是想邀請一班姐姐在封閉的空間裡，進行生存淘汰挑戰，看看女藝人之間爭鬥。可是整個方案不夠正能量，所以最後被否決。幸好近年年輕偶像選秀節目流行，湖南衛視的高層張華立就靈機一動轉移方向，而最終在今年成就了《乘風破浪的姐姐》。而剛好疫情關係，有不少藝人停工休息，所以在邀請藝人嘉賓的時候都好順利，令節目的流程走得順暢，創造了如今的好成績。

湖南衛視一直在綜藝節目中領先，成為年輕人最受歡迎的電視台，不是沒有原因的。透過馬睿的講解令大家知道湖南衛視的操作，真的不得不讚賞該台的策略，實在太聰明了。

馬睿亦爆出真人騷有劇本走向。（影片截圖）