【多圖】李多熙小露性感跳MAMAMOO華莎新歌　完美腹肌令粉絲驚歎

現年35歲的韓國女演員李多熙，擁有176cm的九頭身模特兒高挑身材，集性感型格於一身，無論穿什麼風格的衣服都能夠受到全場矚目。近日她在Instagram上分享一段跳MAMAMOO成員華莎的新歌片段，罕有地大騷好身材而引起網民熱議。

李多熙集性感型格於一身。（Instagram：@dahee0315）

李多熙去年擔任女團真人騷《Queendom》主持人而與MAMAMOO成員華莎成為好友，更多次在公開場合表示自己是MAMAMOO的粉絲。昨日（29日）華莎一推出新歌，李多熙就火速上載cover影片用行動支持對方：「惠真啊（華莎本名），這是為你跳的《Maria》，姐姐我的熱情真的被點燃了，這次新歌真的是瘋了吧！小可愛們都有在聽吧？」

李多熙多次在公開場合表示自己是MAMAMOO的粉絲，今次更用行動支持華莎（右一）的新歌。（Instagram：@dahee0315）

她在影片中穿着短身的小背心和闊身長褲，罕有地露出性感小蠻腰，更見到明顯的腹肌線條，雖然不經常在鏡頭前展現舞姿，不過她依然毫不害羞，更跟隨副歌展現出具有力量又性感的火辣舞蹈，舞蹈實力不輸女團成員，意外的舞蹈實力和超fit身材令粉絲連連驚歎。

李多熙罕有地露出性感小蠻腰，更見到明顯的腹肌線條。（Instagram：@dahee0315）

+ 6 + 5 + 4

事實上，李多熙過去曾表示自己不愛做運動，如果體重超過50公斤就不吃東西，而節食方式減肥。不過近年她改變了keep fit的方式，愛上了空中瑜珈，因此保持到修長的身形。

李多熙擁有176cm的九頭身模特兒高挑身材。（Instagram：@dahee0315）

李多熙過去曾表示自己不愛做運動，但近年愛上了空中瑜珈。（Instagram：@dahee0315）

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