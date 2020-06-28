雖然是精神病但沒關係｜金秀賢被徐睿知看清光　襲胸熊抱全不放過

韓國男演員金秀賢的退伍作《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）自上周首播後反應不俗，他於第一集大騷腹肌的場面佔據不少報道的版面後，今集他再次半裸出鏡大騷健碩身材，亦加碼上演壁咚、霸氣背後抱等令人臉紅心跳的場面，在網上引起網民熱烈討論之餘，亦成功帶挈收視，錄得全國5.940%、首都圈6.529%，比第二集回升1.2%。

金秀賢擁有健碩身材。（Netflix影片截圖）

好大隻！（Netflix影片截圖）

昨晚（27日）播出的第三集劇情講述金秀賢回到家鄉的「沒關係精神病醫院」工作，誰料徐睿知竟窮追不捨，更悄悄潛入金秀賢所在的更衣室，令擁有完美腹肌和胸肌的金秀賢裸着上身非常不知所措！不過，徐睿知不但沒有害羞或臉紅，更大膽伸手摸金秀賢胸肌，慘被「襲胸」的他更露出一臉嬌羞表情，任由對方為所欲為。

徐睿知竟窮追不捨偷望金秀賢換衫。（Netflix影片截圖）

徐睿知大膽伸手摸金秀賢胸肌。（Netflix影片截圖）

金秀賢騷肌逐格睇：

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另外，徐睿知亦回到已成廢墟的舊屋，並於夢中見到金秀賢溫柔地從後擁抱自己，令她不禁感動落淚。她將夢中所見的場面告訴金秀賢，並在精神病院大聲問他：「你想跟我睡一次嗎？」結果金秀賢一手捉着對方去到雜物房，並霸氣上演壁咚場面，令不少觀眾都對看到二人關係更進一步而臉紅心跳。

金秀賢霸氣背後抱的場面原來只是徐睿知的夢境。（Netflix影片截圖）

金秀賢壁咚徐睿知。（Netflix影片截圖）

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