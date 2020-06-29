雖然是精神病但沒關係︱徐睿知示愛金秀賢　濕身透視出鏡無助收視

由金秀賢和徐睿知等主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》昨晚（28日）播出第4集，徐睿知再次向金秀賢示愛，最後更淋雨濕身出鏡。可是劇集收視持續未有回升走勢，反而跌至最低4.942%，香港劇迷能在《Netflix》同步追看。

今集講到金秀賢和徐睿知談起兒時往事，這時徐睿知才坦言自己好後期才認得金秀賢。可是金秀賢已不再對她感興趣，反而對徐睿知自我中心的性格非常不滿，於是徐睿知下車瘋狂示愛說「我愛你」，場面搞笑。另一邊徐睿知得罪國會議員後，金秀賢默默地替她擋了一掌。得悉心愛的男人因自己被掌摑後，徐睿知想給予關心，卻被金秀賢拒絕。

徐睿知想關心金秀賢，卻被反責罵一頓。（Netflix截圖）

點撃睇金秀賢如何拒絕徐睿知：

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傷心欲絕的徐睿知一人走在路上，一邊回想金秀賢責罵她的一番話；金秀賢則通過閱讀徐睿知的作品，了解到徐睿知的過去和內心，於是冒雨駕電單車去找她。金秀賢成為找到已淋濕透的徐睿知後，脫下外套為她披上，徐睿知也終於露出了笑容，二人來了一個深情擁抱。雖然兩人一句對白都沒有，但似乎他們已確定到與對方的感情。

徐睿知濕身出鏡，可是無助收視上升。（Netflix截圖）

金秀賢冒雨找到濕身的徐睿知：