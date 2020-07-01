那些我愛過的人｜陳自瑤一夜情意外懷孕　黃翠如遇襲兇徒係佢？

無綫（TVB）劇集《那些我愛過的人》作為一部「愛情懸疑劇」，除了感情線吸引之外，故事中的車禍真相亦引人入勝。在昨晚（30/6）播出的一集中，終於揭開龔芊芊（王卓淇飾）失聯男友Edison的身份，原來就是Eden（李任燊飾），不過其實當中仍然有不少謎團未有答案，掀起網民熱烈討論！

龔芊芊（王卓淇飾）終於找回失聯男友Edison，原來就是Eden（李任燊飾）。（YouTube影片截圖）

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陳自瑤一夜情懷孕

由陳自瑤飾演的保險公司高層Sabrina經驗豐富，還是情場高手，經常約會不同的男伴，但因為一次一夜情，她竟然意外懷孕！劇情講到Sabrina近排胃口好了、易倦，還突然作嘔，而她從廁所出來後撞到阿鋒（李日昇飾），對方對她事事關心，但Sabrina反而很抗拒，還莫名發火。從Sabrina的態度可見，兩人的關係絕不簡單，而且她一向喜歡小鮮肉，不少網民都推測阿鋒就是經手人。

Sabrina（陳自瑤飾）一夜情懷孕，經手人係邊個？（電視截圖）

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黃翠如多次被神秘人襲擊

方樂汶（黃翠如飾）與姜煜誠（林文龍飾）不斷收到神秘人的恐怖短訊，神秘人更向他們投擲鏹水彈！另一邊廂，芊芊與Eden重逢，Eden對於自己未能陪伴芊芊深感愧疚，更提議向古希晨（馬貫東飾）隱瞞重遇的事。Eden明明認識龔家兄妹卻一直隱瞞，而且不斷接近姜煜誠女兒子優（蘇皓兒飾）打探消息，加上他又是電腦專才，引來觀眾猜測Eden就是那個嫁禍姜煜誠並襲擊方樂汶的神秘人。

方樂汶（黃翠如飾）與姜煜誠（林文龍飾）被投擲鏹水彈襲擊。（YouTube影片截圖）

Eden接近子優（蘇皓兒飾）打探消息，更玩弄對方感情！（YouTube影片截圖）

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黃嘉樂的真正目的

方樂汶與姜煜誠被投擲鏹水彈襲擊後，姜煜誠即刻追逐兇徒並抓住了龔嘉豪，雖然龔嘉豪矢口否認，但他出現在現場未免太過巧合。而且龔嘉豪已經與Eden相認，所以極有可能是龔嘉豪與Eden聯手，為芊芊報7年前車禍失救的仇！

龔嘉豪（黃嘉樂飾）出現在意外現場，不過他否認襲擊方樂汶同姜煜誠。（劇照）