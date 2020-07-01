秦嵐自曝婉拒《乘風破浪的姐姐》邀約：活得精彩，總會被關注

秦嵐與高以翔主演的劇集《怪你過分美麗》自播出後口碑收視雙收，更被評為國內難得的職場劇，秦嵐在劇中的演技也為人稱道，將女強人角色詮釋得淋漓盡致，繼《延禧攻略》後，再次獲得人氣與話題。

秦嵐首次挑戰女強人角色便大獲好評。（微博@秦嵐工作室）

該劇採用女性視角探討職場困惑和情感問題，揭露娛樂圈百態，是以秦嵐為主的「大女主」劇集。其實近年來推出了不少以女性題材為主的影視作品，大家對女演員的審美也逐漸「多元」，而秦嵐近日接受內地媒體訪問時，坦言現在觀眾的審美很多都集中在「姐姐」身上。譬如時下最受歡迎的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》開播後便掀起高潮，展示出成熟女性的魅力及能力，成為全網熱話。秦嵐透露，自己私下有零零散散看一些相關熱搜同短片，原來節目組曾與她交涉過，不過最後秦嵐婉拒了，因為身體不好，雖然能歌善舞，奈何兩者不能同時進行，笑稱「我是單細胞的人。」

相信很多觀眾都想看秦嵐參與《乘風破浪的姐姐》。（微博@秦嵐工作室）

其實秦嵐在2018曾經參加過內地舞蹈類競技節目《新舞林大會》，與一班Dancers同場表演，她直言當年團隊已瀕臨崩潰，後悔讓她參與，因此秦嵐表示「我去了（乘風破浪）就真的很尷尬」，她指以前自己還可以拼一腔熱血，笨鳥先飛，不停練習，現在體力跟不上，身體也不是很好，醫生告誡她要好好養身體，所以無辦法參與節目。除此之外，對於「姐姐」再次受到大眾矚目，秦嵐解釋，這就是一個輪迴，好似有一段時間流行大叔，所有人都覺得大叔好帥，然後就小哥哥，小鮮肉，只要一直讓自己活得精彩，總會被關注，那就期待她為觀眾帶來更好的作品。

秦嵐因身體緣故遺憾不能參與《乘風破浪的姐姐》。（微博@秦嵐工作室）