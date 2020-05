6歲南京天才小妹妹成李子柒後外國網民最愛　音樂人爭相與她合奏

6歲的南京女孩Miumiu結他彈唱的視頻火了,無數國外樂手為她伴奏。外灘君和Miumiu的媽媽聊了聊,她說孩子不管有沒有走紅,該練的琴還是得練。「彈了十幾年結他,我現在唯一想做的就是把我的琴砸掉。」「如果這還不能讓你的臉上充滿微笑,你大概沒有靈魂。」「她一定不是來自這個星球,她是天使。」這些老外的評論,都出自一個中國女孩的結他彈唱視頻底下,6歲的Miumiu現在幾乎取代了李子柒,成了外國人討論度超高的中國網紅。

從經典英文老歌《I wish you love》《Fly me to the moon》,到中文流行歌《小手拉大手》《我是一隻魚》,Miumiu在YouTube等視頻網站上表演了近20首結他彈唱,最熱的一支視頻播放量接近500萬次,超過27萬國外網友點贊。 Miumiu精湛的結他技藝,讓大人都自愧不如,同時她還會鋼琴、架子鼓、低音結他,自己一人就擔得起一支樂隊。同時,人們也感動於她清澈天真的歌聲,和表演時超級認真的可愛模樣。

Bella Hadid、Hailey Bieber、薛凱琪、旅行團等大腕兒藝人也都成了她的粉絲,許多專業音樂人主動為她伴奏當綠葉,在音樂圈裡興起了一波「Miumiu挑戰」。「在這個每天都有壞消息的年代,這個6歲孩子偷走了我的心。」有海外媒體給了Miumiu這樣的評價。

結他技術精湛 6歲的一人樂隊(點圖放大瀏覽):

偶然發現的音樂天賦 火遍外網的「神童」

Miumiu真名周昭妍,今年6歲半,和父母一起生活在南京。雖然才上一年級,但Miumiu學音樂已經3年了。Miumiu的媽媽告訴外灘君,他們最初察覺到女兒的音樂天賦,其實非常偶然。「在孩子兩歲半的時候,一家人開車出去玩,車裡放著梁靜茹的歌,沒想到Miumiu聽著音樂,就跟著唱起來,讓我們非常驚喜。」許多開口晚的孩子,兩歲半時候話不太會說,Miumiu已經能跟唱流行歌曲,這讓父母覺得她可能在音樂上「有點靈性」。

Miumiu爸媽從事的都是藝術相關行業,父親開了一家樂器工作室,教孩子音樂正是內行。於是就有意識地讓女兒開始接觸樂器,在大人的伴奏下唱歌。在Miumiu 4歲時,爸爸給她定製了一把小古典結他,開始正式學彈琴。後來她逐步也掌握了民謠結他、電結他、尤克里裡的演奏技巧,還有餘力把鋼琴、低音結他、架子鼓學了個入門。

現在開學了時間不多,Miumiu每天練琴一兩個小時。之前疫情關在家裡的時候,她每天最多能彈6個小時。

爸爸很早就在Bilibili建了頻道,以前會上傳一些自己的音樂視頻。在Miumiu開始彈琴後,也不時會拍下女兒的練琴和生活片段傳到網上。兩個多月前,爸爸在YouTube上傳了Miumiu自彈自唱的《I Wish You Love》和《Fly Me To the Moon》,沒想到一下子在國外火了。這兩首歌都是經典的爵士老歌,翻唱版本無數,但老外卻立刻被Miumiu如此新鮮、清澈的童聲打動了。

她演唱的《I Wish You Love》的播放量很快過了一百萬,《Fly Me To the Moon》僅在YouTube上就有497萬人觀看。「她的聲音給這首歌帶來了不一樣的感覺,純真無暇又甜蜜。」「出專輯吧女士,求求了!」「我愛她的聲音,但難道你們沒留意到她的結他水平嗎?真是神童。」「一個孩子能把Bossa nova彈得這麼好,這和弦、節奏可不是一般難啊。」

無數老外樂手主動當「綠葉」 被網友當作「文化輸出典範」

Miumiu在國外視頻平台火了兩個月,熱度才開始傳回國內。在一個星期之前,許多微博大號都在轉發一系列視頻:一眾國外專業樂手甘當綠葉,為Miumiu伴奏、和聲。讓這個6歲半的南京女孩,引起了國內網友的無限興趣。對於這些樂手們的「捧場」,Miumiu的爸媽表示非常感謝,也覺得很開心。「音樂無國界,這句話在這裡是最好的印證。何況全球現在是這個狀態,如果通過Miumiu的歌聲,能鼓勵到大家的話,我們也很高興。」

Miumiu的視頻在YouTube上火了以後,很快就有音樂人給她發郵件,詢問能否借用Miumiu的視頻內容,自己加上新的配樂,有些音樂人想用Miumiu的聲音做採樣。不久以後,Miumiu的歌聲就出現在許多別的音樂頻道,被改編成了各種風格,包括電子樂、Trap說唱等等。更多的音樂人加入進來,以Miumiu的視頻為核心,加上自己擅長的樂器,把原來簡單的自彈自唱變成了層次更豐富的作品。Miumiu媽媽真沒想到孩子現在有了這樣的熱度,感覺很突然。

而在國內走紅後,越來越多的標籤也被加在Miumiu的頭上,「文化輸出的典範」、「素質教育的典型」,Miumiu的討論度在媒體和網絡上越來越高。他們給Miumiu拍視頻的初衷只是作為孩子的成長記錄,並沒有想過那麼多。「如果你看過Miumiu早期的內容就能發現,她可能真的是早上起床,隨便套了件衣服,頭髮也有點亂亂的就開始錄視頻。後來也是有網友說,她這麼可愛,不能老這麼邋裡邋遢的,我們才開始有意識的弄一些設備打光之類的。」

音樂啟蒙的同時,Miumiu的英語水平也增長了不少。每次要練習一首英文歌,大人都會先讓她聽音樂學著歌手的發音,再把英語歌詞打出來,讓Miumiu跟著學,知道歌詞的意思。每天家人還會和她進行十幾分鐘的英文對話練習。

拒絕專業網紅道路 「生活一如既往」

在網上有了熱度之後,Miumiu的生活其實沒有什麼變化,還是一樣的上學、練琴、生活。Miumiu知道現在網上很多叔叔阿姨都很喜歡自己,她也很開心,想給他們起名叫「冰雪小糖果」。對於一個6歲的孩子來說,Miumiu並沒有像大人一樣對「走紅」有什麼實際的感受,現在生活還是一如既往的。

對於素質教育的話題,Miumiu媽媽的確比較認可。因為即便沒有視頻和網絡流量這些因素,他們都希望孩子能在專業訓練的基礎上,在音樂這條道路上堅持下去。「多培養一項技能,以後也能多一條路。」「樂器學習上,也是家庭氛圍和家人的持續陪伴比較重要,要不然就只能算娛樂。」他們的初衷就是既然女兒有這個天賦,那就好好培養一下,之後是不是會走音樂這條道路,還是看她自己的選擇。

「孩子都是這樣的,你問他們長大後想做什麼,可能今天說當飛行員,明天說想當科學家,其實也不知道自己想要什麼。」「但是我們怕她在未來會後悔,因為我們那一代人其實都有過這方面的遺憾,比如長大後發現自己在某方面很擅長,但父母為什麼沒有提前培養我一下?」

Miumiu現在的理想並不是音樂人,而是想當醫生,媽媽也覺得很好,「能救死扶傷,如果長大她成為醫生,我當然會很驕傲」。至於專業網紅,媽媽說不太會考慮讓女兒走這條路。「現在的確也有平台主動來找我們,說能提供流量支持什麼的。我們覺得有機會當然好,但我們更會考慮一些音樂專業方面的合作,比如說有專業的音樂人、音樂節目邀約之類的,如果能幫助慈善做一些表演的話,我們也很樂意。」

