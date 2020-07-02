樂易玲生日會卡士勁過台慶　4大小鮮肉排隊送蛋糕

樂易玲慶祝61歲生日。（IG：lokvirginia）

電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）及邵氏電影執行董事及總經理樂易玲昨天（１日）61歲生日，樂小姐的生日會已經連續舉行兩天，兩天生日會的卡士簡直勁過台慶。第一天（6月30日）出席的有苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、王浩信、方力申、胡定欣、李施嬅、姚子羚、伍詠薇、馮盈盈與陳瀅等。

樂小姐61歲生日，近日她與圈中好友陸續食生日飯慶祝。（IG@lokvirginia）

昨天正日的生日聚會亦人強馬壯，一眾TVB力棒中的小生和花旦都有出現。重溫樂小姐每年的生日會合照，便清楚現在TVB力棒中的對象究竟是誰。樂小姐分別在IG發布了兩張照片，一張是與男藝人合照，一張則是女藝人，男藝人出席包括有：馬國明、黎諾懿、蕭正楠、郭晉安、羅天宇、袁偉豪、吳業坤、余德丞、胡鴻鈞等。女藝人則有：黃智雯、朱晨麗、湯洛雯、蔡思貝、林夏薇、鄧佩儀、陳曉華等。而鄧佩儀和陳曉華最近便榮升女一擔正拍劇集，可見二人絕對是深得樂小姐喜愛。

另外，在正日生日會中，不少TVB情侶也在其中，好像楊明與莊思明、鄭俊弘與何雁詩、袁偉豪與張寶儀等。其中焦點話題一定是放在馬國明與湯洛雯身上，這次是二人公開拍拖後首度同場出席活動。

昨日二人一定係生日派對焦點之一。（湯洛雯IG）

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