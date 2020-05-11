【新冠肺炎】KARA前隊長奎利承認去同志酒吧　發文道歉堅稱沒確診

韓國傳媒於上周四（7日）爆出，一名確診新冠肺炎的20多歲男子於本月2日曾到訪梨泰院大型Gay吧「King Seoul」，同場的還有一位活躍於幕前的知名女偶像，事件引起網民熱議，擔心病毒將會擴散至演藝圈。今日（11日）韓國傳媒《wikitree》揭曉該名女偶像的身份，就是現年31歲的女團KARA前隊長朴奎利。

梨泰院大型Gay Club「King Seoul」爆發疫情。（FB/@kingclub.seoul）

據報道指，奎利當日到訪Gay吧時毫無防疫意識，在沒有戴口罩的情況下玩樂，甚至在場大跳KARA的舞蹈。對此，奎利的所屬公司承認奎利曾到訪過該Gay吧的事實 ，並表示她正在深刻反省中。奎利隨後亦在個人Twitter發文道歉，指自己是自作自受：「無論什麼原因，在社會距離設置期間沒有遵守大家應該遵守的規範，對此我想表示深深的反省和歉意。至於口罩方面的問題，我從入場開始到離開一直戴着。」

KARA前隊長朴奎利於本月2日曾到訪爆發多宗新冠肺炎的梨泰院大型Gay吧「King Seoul」。（Instagram：KARA前隊長朴奎利於本月2日曾到訪爆發多宗新冠肺炎的梨泰院大型Gay吧「King Seoul」。（Twitter：@gyuri_official）

奎利（左二）是女團KARA的前隊長。（Getty Images）

據悉，該位Gay吧首名確診男子已傳染至少85人，而他到訪當晚有多達500名顧客，作為其中一員的奎利表示自己沒有確診：「當日確診者的報道出來後，已經立即接受檢查，並被診斷為陰性，目前正在自行居家隔離。 」另外，奎利亦已經將Instagram和Twitter帳號改成私人賬號。

奎利將Twitter設成私人賬號，並發文道歉。（Twitter：@gyuri88）

奎利將Instagram設成私人賬號。（Instagram：@gyuri_88）