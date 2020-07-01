安樂蝸｜兩公婆住280呎用盡空間　坐墊取代梳化隨時坐到腳痺？

香港的蝸居愈來愈來多，不少人都為善用家中每吋空間而絞盡腦汁。最新一集《安樂蝸》，主持狄以達、何依婷和嘉賓應智越（細貓）到訪一間280呎屋，男女屋主各有生活要求，看看他們如何用盡家中的角落去佈置小天地。

單位280呎，放了屋主大量的珍藏模型。（《安樂蝸》電視截圖）

280呎的單位是兩夫婦婚後的首個置業地方，男女屋主各有對家居的需要，男屋主是一個模型「發燒友」，想收藏和展示自己的珍藏，而女屋主就想有充足的收納空間。裝修後的單位，以全白的設計為主，白色櫃、白色地台，提升空間感。在客廳的部，有兩個大型玻璃櫃陳列男屋主心愛的收藏，足足有幾十副模型，看上去十足十模型店一樣。

長期坐坐墊感覺不太舒適。（《安樂蝸》電視截圖）

而為了切合女屋主的要求，設計師在客廳做了地台，令單位多了100呎儲物空間，不過他們沒有放梳化，而是放了兩張白色坐墊，因為要遷就地台和陳列櫃的尺寸，再加上屋主他們已有一部40吋大電視，所以主持解釋放梳化反而坐得不舒服，但其實長期坐坐墊分分鐘會坐到腳痺！另外，屋內的入門位有一個雙面衣櫃，兩面都可以開到，用盡每一吋位置。此外，在廳的電視屏風櫃後面就劃出睡房區，睡房的窗台位又有一個小型衣櫃，旁邊也有一個小型儲物櫃收納東西，主持更說可坐在那裏看風景，但衣櫃放在窗邊，是否會擋住光線呢？而且感覺也有點壓迫，不過地方有限，真的唯有絞盡腦汁設計。

睡房區的窗台放了衣櫃和儲物櫃。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師指最大的挑戰是因為屋主已買了40吋的大電視，配合不同的櫃，又要預留適當的進出空間，所以電視屏風櫃的尺寸要拿捏得很準確。其實設計令單位一入門口位像多了一條走廊一樣，位置未必能盡用。而且全白的設計是可以增加空間感，但大部份家俬都是用白色，看上去難免感覺單調，再加上只有二百多呎但已有兩大櫃的模型，看上去更有點像展覽館，多過一間家居呢。

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