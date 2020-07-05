妻子的浪漫旅行4︱自揭激吻梁朝偉細節　蔡少芬：我錫嘅都係靚仔

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第4季由海南三亞轉陣到雲南西雙版納，由郎朗太太Gina Alice擔任導遊。最新一集中，妻子團聊起拍攝吻戲的經歷，發現「有人歡喜有人愁」。

蔡少芬（Ada）憶述當年與梁朝偉拍吻戲，兩人由一樓吻到二樓，一路除衫一路吻，令張歆藝忍不住驚歎「哇……」似乎相當羨慕，而Ada也笑言道：「我全部親的都是帥哥」，相當自豪開心。據悉，跟梁朝偉的這套戲，是1998年上映的《每天愛你8小時》，其他演員包括徐若瑄、方中信、關秀媚等，卡士強勁。

開心之餘，Ada不忘聲明那時自己還未婚。（視頻截圖）

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雖然Ada吻過不少型男，但就未同偶像劉德華拍過吻戲。不過在她剛出道時，與華仔合作過幾個MV，在片中飾演過對方另一半，也算是「圓夢」。Ada透露，兩人拍攝的首個MV是《口琴別戀》，當時一起玩旋轉木馬，更坐在摩天輪下，場面浪漫至極，令Ada相當興奮，即刻化身小Fans同妻子團分享：「我覺得跟他拍拖你知道嗎！我開心得不得了。」

1994年，Ada拍攝華仔《口琴別戀》MV。（視頻截圖）

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除此之外，妻子團在當日下午還參加了傣族的潑水節，而團長謝娜更為四位妻子精心準備了一份神秘禮物，就是與另一半的「愛情宣言」，當中公開了Ada與張晉宣布結婚時寫給傳媒的信件，其中三分一的文字都是Ada對張晉的讚揚：「我們相知相交四年半，他英俊有型，他是極品，我愛他文武雙全，對天父全心全意，對朋友忠誠，對工作認真，對我就真的不能多說了，多得不得了……」只看文字都能感受到Ada對老公的欣賞與愛，搞到張晉有些不好意思：「她誇得太誇張了，以至於後來媒體跟我打招呼都是『怎麼樣啊，極品老公』。」

由於當年張晉在香港並無太多人認識，且無論人氣與名氣都遠不如Ada，但Ada一直都是「炫夫狂魔」，所以他很感謝對方看重自己：「這讓我可以更加有勇氣和力量去面對外界的東西。」Ada表示，當時張晉與她十指緊扣，承諾道：「不管人家的心意怎麼樣，我一定要用我們的愛情，打破所有不好的聲音。」令Ada大為感動，而事實證明，張晉確實做到了，兩人的愛情更是成為一段佳話。

2014年，張晉憑藉電影《一代宗師》斬獲最佳男配角，Ada開心過自己拎獎！（VCG）

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