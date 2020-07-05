【認真的嘎嘎們】不滿學員扮港式普通話？　陳偉霆：你是取笑我嗎

陳偉霆自從轉戰內地市場後事業風生水起，除了拍攝影視作品之外，還擔任選秀節目導師，日前，他為真人騷《認真的嘎嘎們》擔任師傅團其中一人，想不到首集竟遭到學員「歧視」？

陳偉霆再次擔任選秀節目「師傅」。（微博@騰訊視頻認真的嘎嘎們）

《認真的嘎嘎們》是一檔尋找具有專業綜藝技能的「有趣綜藝新偶像」選拔類真人騷。事緣學員錘娜麗莎（錘錘）曾是一位女團練習生，她坦言自己各方面實力都可以，原本應該成團出道，但當時考核時，她站在首位，其他成員排在自己身後，由於身材比較豐腴，可能遮住了後面的團員，剛開始準備表演，結果就被董事長叫停，隨即錘錘用港式普通話演繹：「就是我覺得你各個方面的實力，在平時考察的時候，我都有觀察過，但是你今天站在這個第一排，你就好像一堵牆一樣，你擋住了她們，我根本看不見你身後有人，不知道的人以為你在Solo。」

學院錘娜麗莎自爆曾是一位女團練習生。（微博@騰訊視頻認真的嘎嘎們）

這時陳偉霆突然質問對方：「你是取笑我嗎？」錘錘立即否認「不是不是」，是因為老闆來自香港。但陳偉霆依然未消氣，無奈地說：「你是在『歧視』我嗎？我沒有問題了，本來對你很有好感的。」言語間相當無奈，令在場的所有人笑爆肚。