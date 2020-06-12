傳陳偉霆新劇片酬驟降七成　陳鈺琪迪麗熱巴一線紅星疑全被限薪

藝人在內地的薪酬似乎是一個「永恆的話題」，這些年來有關「限薪」、「降薪」的規定不斷。今年2月，國家廣電總局又推出一項「關於進一步加強電視劇網絡劇創作生產管理有關工作的通知」，提倡網劇拍攝製作不超過40集之餘，每套網劇全部演員不得超過製作成本的40%，其中主要演員不得超過總片酬的70%。而上個月初騰訊視頻、愛奇藝、優酷三大視頻平台聯合六大影視公司發布《關於開展團結一心共克艱難 行業自救行為倡議書》，擬出了一份「藝人綜藝酬勞表」，欲聯手降七成片酬。

廣電總局新規提倡拍劇不超40集 楊冪迪麗熱巴片酬慘被拖低

騰訊愛奇藝優酷欲聯手降藝人七成片酬 網友：咁樣邊個去錄綜藝？

日前，有指陳偉霆拍攝的古裝劇《斛珠夫人》薪酬減去七成，由原本過億人民幣變為3千萬，扣除42%稅款後，估計到手片酬不超過2千萬。通常香港藝人在內地的片酬會低過本土演員，因此，劇集女主角楊冪的片酬可能亦有大幅度減少。

《斛珠夫人》由官宣陣容開始已經話題不斷。（微博@電視劇斛珠夫人）

除此之外，還有多套正在拍攝中的熱門劇集，多由人氣明星出演，包括迪麗熱巴、周冬雨、古力娜扎等，對於高片酬的藝人來講，較之前或會降低不少。

點擊下圖睇或被減薪藝人：

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不過，今年的規定與提倡大多是網劇與綜藝範圍，而且是根據製作成本來減少藝人片酬，所以如果是大製作劇集或者片酬本身不算太高的演員薪酬未必會驟減，平衡薪酬之餘，好的作品也是重中之重。