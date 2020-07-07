《狼人殺》孫生有個監躉阿媽？IG自爆家醜　嘆母放監幾日又出事

台灣綜藝《凹嗚狼人殺》男星孫生曾經透露過自己的媽媽進出監獄多次，從小就看著母親被警察帶走，最後入獄服刑，他也去探過幾次監。前幾日其母終出獄，但是自由的生活沒過幾天，媽媽似乎又「出事」，還有警察找上門，讓孫生忍不住在IG發文吐心聲。

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孫生在IG上發文寫道「媽媽這次出獄根本沒改變，還是一樣」、「還是一樣無限給我添很大的麻煩」、「無限給我捅很大的簍子」，而這次警察找上門，讓他只能無奈表示「下次警察來找我媽時 看到我可以不要這麼驚訝嗎」，接著更是吐露自己心聲「不是我要說，我真的孝順過了頭，雖然我很氣很氣她，我終於懂為什麼很多更生人出來又進去，不斷重複著，因為他的家人已經不理他了，只能再進去吃牢飯，我也很想不理他，但我就是心軟，一個只養我到小學的媽媽，根本沒照顧我」。不過孫生最後還是無奈表示「雖然我真的很氣很無奈很煩，但沒有辦法，她始終是我媽媽」。

孫生對於長年進出監獄的母親再次被警察拘捕感到無奈，大嘆其母多年來根本沒變（IG@soon6699）

不少網友留言安慰，為孫生加油打氣，面對大家給予的安慰，他也透露自己的承諾「所以以我就說以後要給我的孩子最好的爸爸！」，而有網友覺得「有時候你得感謝母親把你生下來」，孫生則回應「當然呀！生孩子很痛苦，大家都知道，絕對偉大！但如果生下來又不養的話，不如不要生。」

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