【凹嗚狼人殺】誓要鍊贏羅志祥　王子孖任容萱錄影前夕練到凌晨

熱門桌遊「狼人殺」近年已經成為「全民運動」，台灣八大《娛樂百分百》的「 凹嗚狼人殺」更成為節目招牌單元，吸引藝人爭住報名挑戰。邱勝翊（王子）、任容萱日前率領戲劇《覆活》演員，一起上「娛百」廝殺，王子錄影前興奮形容：「我們已經準備半年，等這刻等很久了！」

王子邱勝翊去年已經上過「凹嗚狼人殺」，可惜敗走：

王子表示，在《覆活》拍攝期間，演員群就是靠玩「狼人殺」凝聚感情。他因此練到能一眼睇穿任容萱，「每次她一拿牌，我就知道她是什麼身分，根本不用驗證她是好人還壞人。」任容萱無奈笑回：「雖然玩得心很累，但還是覺得很有趣。」

他們現場與小豬羅志祥過招交手，發現薑還是老的辣，任容萱感嘆：「羅志祥套路好深，真的好強，好難玩喔！」讓她緊張到手汗、腳汗直流。他們為了這次錄影早就做了萬全準備，甚至特地在錄影前一天，所有人相約練習到凌晨3點才休息。他們玩遊戲不忘互相提醒別傷了真感情，王子最後更逗趣喊：「我想要『覆活』！」放話一定會再次來挑戰。

任容萱和王子領軍《覆活》演員群上「凹嗚狼人殺」一較高下，現場與小豬羅志祥過招交手，發現薑還是老的辣，任容萱感嘆：「羅志祥套路好深，真的好強，好難玩喔！」（八大電視台）

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