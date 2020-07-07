AOA前鼓手有慶暗示對珉娥霸凌遭遇深表同情：沒想過會有和我一樣

韓國女團AOA前成員珉娥於上周爆料指，自己於10年裏面一直遭受隊長智珉的欺凌而患上抑鬱症，智珉宣布退團兼無限期中斷所有演藝活動。然而事件未有平息，更再連串爆出團內多名成員都疑似曾被智珉霸凌過，其中一名受害者包括2016年退團的有慶。

智珉因霸凌事件宣布退出AOA，兼無限期中斷所有演藝活動。（Instagram：@jiminbaby_18）

珉娥上周爆料遭受隊長智珉的欺凌長達10年。（視覺中國）

2012年出道的AOA在轉型做性感女團前本是女子樂隊，原本擔任鼓手的有慶於2016年宣布因為風格不合而退出。直到在珉娥霸凌事件開始延燒後，有慶亦在IG發文，疑似暗示自己曾遭欺凌：「說實話，那時候的我看起來都一樣。我不能夠忘記那些旁觀者的眼神……我想消除內心的痛楚，但我不會放棄，為了我所愛的人，直到我看到光明的一天。就像昨天聽的歌曲歌詞一樣，要再次戰勝一切。」

有慶曾在AOA中擔任鼓手。（網上圖片）

AOA Black是AOA的樂團分隊，成員包括珉娥、酉奈、草娥、智珉和有慶（左至右）。（網上圖片）

然而，該段說話被網民詮釋為AOA成員對有慶的欺凌事件袖手旁觀。她昨晚再在Instagram發文回應，早前發文只是想吐露自己亦曾有過辛苦的過去：「雖然是第一次也是最後一次，但我也想對大家說『我也很累』。過去的我，因為太累、太辛苦了，沒有時間環顧周圍的人和事物，所以我只能見到自己的痛苦。」

有慶在Instagram發文吐露自己亦曾有過辛苦的過去。（Instagram：@youkyung）

AOA前鼓手有慶暗示對珉娥的遭遇深表同情。（Instagram：@youkyung）

她亦暗示對珉娥的遭遇深表同情：「我好像也沒想過會有其他人和我處於同樣的情況，我真心地感到很抱歉，所以我很想說，我已經好好的挺過來了，很想為你打氣支持。」

草娥於2017年退出AOA。（SPORTS WORLD）

另外，2017年退出AOA的主唱草娥，亦被爆出曾是智珉的欺凌對象，手機和錢包等物件曾多次被對方故意藏起來，即使草娥表明不喜歡這樣，但智珉還是繼續這樣做，讓草娥不勝其擾。當時她離團僅表示自己因為受失眠跟抑鬱症困擾，未有提到成員之間有任何不和事件。

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