應采兒產後一個月極速修身　腰線明顯仲少女味十足不像兩子之母

應采兒於5月底誕下第二胎，並取乳名為「Hoho」，不過一直未有露過面。相隔一個多月，榮升兩子之母的應采兒終於在大仔Jasper的生日會中現身，照片中的她經已收身成功，望落去與未懷孕時一樣苗條。

應采兒5月底誕下第二胎。（微博：@應采兒）

日前應采兒和陳小春為Jasper開生日派對，7歲的Jasper愈大愈似陳小春，而且鬼馬表情亦似足應采兒。最受矚目的必定是產後再露面的應采兒，當日穿上一身全黑色的連身裙，更紮起丸子頭和戴上頭巾，少女味十足的造型根本看不出她已經是兩個小朋友的媽媽。另外，她亦公開仔仔的7歲生日願望：「Jasper今年的生日願望，就是新冠在地球上消失，大家平安健康。」

小春貼出HOHO正面照。（陳小春微博）

應采兒當日穿上一身全黑色的連身裙，更紮起丸子頭和戴上頭巾，少女味十足的造型根本看不出她已經是兩個小朋友的媽媽。（微博：@應采兒）

應采兒日前還有抽空出席梁競徽（原名：梁烈唯）太太駱保雯的生日派對，穿上灰色T恤的她站在好姊妹黃依汶及黃浩然太太莫家嘉（KaKa）等人旁邊，肚子明顯平坦，似乎已成功收身。

應采兒（右一）和黃依汶（上排左二）日前抽空出席梁競徽太太駱保雯的生日派對。（Instagram：@kakainwonderland）

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