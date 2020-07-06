陳振華太太千字文怒數老公N宗罪　借錢偷食兼打女兒打到流血

曾在TVB劇集《金宵大廈》中飾演南亞裔警員「Raj Sir」的37歲印度裔演員陳振華（Ricky），因為在香港土生土長擁有一口流利廣東話而獲得不少出鏡機會，除了在TVB參演多套劇集，亦有份出演ViuTV真人騷《兩面不是人》及《對不起 標籤你 II》。他的太太Alison昨日（5日）在社交網站寫千字文怒斥Ricky人品極有問題，不但脾氣差、將家中的錢全數袋落袋，甚至偷食「北姑」後再向外唱衰自己，並澄清現時兩人經已沒再聯絡，文字間亦難掩憤怒。

陳振華在《金宵大廈》飾演一名少數族裔香港警察。（無綫電影畫面截圖）

Ricky和鄧佩儀在《金宵大廈》飾演情侶。

Ricky曾出演多個節目。（影片截圖）

Ricky於5年前在同鄉喬寶寶的介紹下入行，他多次在節目上由於南亞裔演員在香港始終沒有太多機會，為了養妻活兒只能把演藝事業當作副業，正職則為髮型師。不過Alison卻大爆Ricky根本沒有顧好養妻活兒的責任，幾乎將所有錢，包括女兒利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等等都全數袋走北上偷食「北姑」，之後更會四處借錢，更聲稱「老婆成日攞佢錢」，而且他多年來只在分開前數月給予過約2萬元生活費。

Alison數出Ricky多宗罪。（網上圖片）

Alison坦言Ricky就算銀包只剩下10元都不會放過，自己亦試過沒錢食飯而向開餐廳的朋友求助：「我同個女食都冇得食！學費你唔交累到個女冇書讀要退學！同你捱咗咁耐換返嚟就係呢啲？為咗隻廣州雞棄埋個女都算，仲要同人哋唱完我再唱衰個女，你有冇人性㗎！」

（Instagram：@rickyricky807）

她亦大爆Ricky為了建立起好男人形象，扮積極找記者做訪問，然而他卻是連有工開都懶得去的人。早前Ricky與容祖兒拍廣告時更當眾在片場發脾氣，Alison亦感到相當尷尬：「人哋Joey拍咁長時間都未發脾氣，你喺片場發晒爛渣同我講話要X人，又叫人拍你先！話人阻住你返大陸拍嘢！態度又差！唔知真係以為你係國際巨星，連Joey都差啲要行埋一邊讓你拍先！」

Ricky和囡囡於上年年尾與容祖兒拍廣告。（網上圖片）

至於女兒，Alison亦對Ricky毫不留情面地指責：「出世咁耐你一件玩具都冇買過畀個女啦！淨係送過一包糖咋！個女記到而家呀！嗰隻糖你個女以前唔食㗎！因為你佢鍾意咗呢隻糖，話你買過畀佢！成日都叫我買！因為佢好開心係你送畀佢！」她表示Ricky試過瞞住自己出手打女兒，甚至打到她流血：「係你自己對個女衰令個女討厭你！係邊個掉低個女一個人喺餐廳走咗去，最後要餐廳嘅人打嚟搵我我先知道？！係邊個打到個女流血？！係邊個成日打個女個頭話個女賤？！係邊個一巴巴打落個女度！係邊個成日講粗口鬧個女嚟威脅我？！」

Alison表示Ricky試過瞞住自己出手打女兒。（Instagram：@alisonlee929）

Alison表示與Ricky做多年夫妻，一早就感覺都對方出軌：「你登台係女都撩又身體接觸，咁我都唔係盲㗎！一個瞓係自己隔離嘅人180度變我唔會乜都唔知吓話！」她坦言現時心已死，並呼籲Ricky盡快回香港辦離婚手續：「本來冇得罪你，只係因為你自己有北姑而分開，你都可以癲到連公屋都特登取消埋唔畀我同個女！係你當咗自己大明星之後就去叫雞呀！收嘴唔好再抹黑我同個女！同埋麻煩盡快回港辦理離婚手續！」

Alison叫Ricky盡快回香港辦理離婚手續。（網上圖片）

最後，她亦宣布與Ricky割席，並呼籲被Ricky借錢走數的人報警求助：「本人跟件垃圾香港印度裔演員陳振華先生早已分開，並沒有見面及聯絡，佢最近喺出面周圍問人借錢走晒嗰啲數與我無關，我建議咁多位最近不約而同地曾經搵過我嘅受害人報警。」

喬寶寶於2014年公開指責Ricky的哥哥陳彼得借錢不還。（葉志明攝）

事實上，Ricky的哥哥陳彼得同樣經喬寶寶介紹下入行，卻於2014年被喬寶寶公開指對方借5位數後不還，Ricky當時為哥哥護航指：「未還啫，邊個話唔還。」