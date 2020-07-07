安樂蝸｜兩公婆用盡280呎空間　梳化位竟然唔係對正電視勁古怪？

無綫節目《安樂蝸》介紹蝸居設計，最新一集的單位有280呎，住了一對夫婦和一隻貓貓。主持狄以達、何依婷到訪這個單位，看看設計師充分利用空間打造兩公婆的小天地。

單位有280呎，間隔了不同區域後，可以放到一張兩座位梳化。（《安樂蝸》電視截圖）

因為家裏還有一隻貓貓，所以設計要有儲物空間之餘，屋主也希望有活動空間。280呎的單位本身是全開放間隔，由於屋主想要客廳和睡房，所以設計師劃分了這兩個空間。不足300呎地方，有廚房、廳、梳化，睡房也放得下5呎床，還有大衣櫃，滿足了屋主的多個願望。

改動前是全開放式間隔。（《安樂蝸》電視截圖）

裝修後空間分明，不過實際看上去就較擠迫。（《安樂蝸》電視截圖）

睡房區加了地台，因為房是半開放式，所以加高了的地台就可以明確分到廳和房。而雙面衣櫃的作用就是用來劃分房的位置，不過用衣櫃做間隔似乎就會阻擋了光線，所以近年有不少人選擇用玻璃拉門間房。儲物方面除了有地台外，也用了地台床，床底最多可以容納到6個大的行李箱，有足夠地方收納！

地台床可以收納不少雜物。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師用淺色和簡約風做主調，主要用白色加木色，也用了不少直紋和橫紋去令視覺上有拉寬或拉長的感覺。為了節省位置，他們也在不同地方花了心思，例如有可以收藏的飯桌等。不過為了要間隔不同的空間，就令全屋感覺擠迫，高到上天花板的衣櫃，感覺也幾壓迫。而且細心一看，廁所門是被地台阻擋住，要去廁所，要先上地台樓梯，再落樓梯，非常奇怪。另外，梳化位有一部分的正前方是衣櫃，其實坐那裏也看不到電視。不過全屋的設計連訂造家俬，共花了12萬，價錢算是好抵！

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