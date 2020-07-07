【乘風破浪的姐姐】藍盈瑩越努力越乞人憎？　曾靠《甄嬛傳》走紅

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》自從開播以來誕生了不少話題人物，30位姐姐性格各異，極具特點。除了鄭希怡（Yumiko）、黃聖依、張雨綺、伊能靜等討論度很高之外，曾在劇集《甄嬛傳》中飾演浣碧一角的藍盈瑩也成為熱話。

藍盈瑩最出名的角色就是在《甄嬛傳》中飾演的浣碧，後期黑化。（劇照）

今年30歲的藍盈瑩在首次亮相的個人solo舞台中斬獲第一名，作為演員的她，不止唱跳兼備，還懂得彈鋼琴，相當出彩！但由第二集至今，她卻慢慢成為了最受爭議的一位，主要是她刻在心中，寫在臉上的勝負欲。

藍盈瑩在節目中給予大家的印象是：野心大，功利心強，不顧他人感受。（微博@藍盈瑩工作室）

不考慮其他藝人身體狀況 強迫戴沙袋練舞

節目中，30位姐姐分組準備第一次公演舞台，當時其他女星都互贈睡衣、高踭鞋、耳環等禮物，只有藍盈瑩贈送的是0.25kg的沙袋，她坦言因為自己在準備solo時，沙袋對她的幫助很大，因此同組成員白冰、黃齡、Yumiko、鍾麗緹都戴上練習。原本唱跳已經很消耗體力，再加上沙袋，並非人人都能承受，好似Yumiko戴上沙袋練習一陣後，便感到脖子很痛，因為她曾嚴重受傷，幾乎是眾所周知的事。

Yumiko戴上沙袋練習一陣後便感到頸椎不適。（視頻截圖）

在夜晚「真心話環節」，Yumiko忍不住表示太累了：「現在還練什麼基本功啊，就好累！」直言基本功是15歲練的，現在已經40歲了。不過藍盈瑩不以為然地回應道：「你哪怕再吐槽我都沒有用，該戴沙袋還是要戴沙袋，那是必須要練的！」令Yumiko有些無奈。

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渴望突出舞台組樂隊 強迫零基礎的吳昕10日學Bass

而在最新一集中，藍盈瑩與主持人吳昕、黃齡一組，因為所選曲目時以唱為主，沒有太多舞蹈，所以她建議增加樂器表演，增強舞台效果。但吳昕並無任何樂器經驗，藍盈瑩全程沒有同對方商量，想當然地認為她可以用10日時間準備Bass，遭到聲樂老師否認的同時，也給吳昕帶來了巨大壓力，她認為自己拖團隊後腿而崩潰大哭，解釋並非不願超越自己，實在是跨度太大，真的無法達到目標，連有樂器基礎的黃齡都自認「不可能」。

聲樂老師建議要玩樂器就三人一齊，否則就都不用樂器，於是藍盈瑩同黃齡將目光投向吳昕，看她的表情都知道好大壓力。（視頻截圖）

其後在訪問中，藍盈瑩自信地說：「我就是憑著一腔熱血去努力，我可以做到，相信昕昕姐也可以。」就好似首次公演要大家戴沙袋練習一樣，「我就是這麼練的。」仍然在爭取玩樂器。

藍盈瑩實在有些急功近利。（視頻截圖）

藍盈瑩的這些行為看上去並無什麼不妥，上進、努力、自律等，樣樣都值得學習，在她的微博中，也幾乎是被健身、看書、學習技能等充斥，相當勵志，而且在演技方面也備受認可，導演顧長衛、章子怡等都對其有讚無彈，但為何竟遭到網友兩極評論？

大部分網友都認為，藍盈瑩的這些習慣的確值得稱讚，無奈的是，她的個人意識太強，將所有重心都放在「贏」上面，有機會就想展示出自己所有的才能，卻忽略其他人的感受，為他人造成壓力，畢竟不是每個人都擁有自己擁有的那些優勢。但也有部分網友認為藍盈瑩努力、功利心強並無錯，這樣的人會帶動身邊的人一齊進步。

藍盈瑩的言語與行為都備受爭議。（視頻截圖）

其實30位姐姐中，無人是不努力的、無上進心的人，譬如47歲寧靜練舞練到要吃速效救心丸。這些事業有成的姐姐之所以來參加節目，並非將「成團」作為首要目標，更多的是來感受、體驗、學習更多的東西，而觀眾也樂於見到大家如何去處理問題，面對挑戰等，看到除演員、歌手身份以外的姐姐。不否認藍盈瑩非常優秀，靠自身實力去實現慾望無可厚非，她之所以受爭議，並不是因為努力，而是將自己的意願強加在他人身上，強迫他人要和自己一樣，缺乏同理心，令身邊人感受到壓力且窒息。