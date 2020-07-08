陳潔玲入TVB似異類　拍劇飯局唔敢去：唱K飲酒一定比人抽水

過往的香港小姐總會帶著光環、榮譽、甚至尊貴。但如今卻變被包裝為「逆市筍工」。曾在2012參選的陳潔玲，當年抱著好奇、沒什麼可輸的心態報名，最終由十強變為合約藝人。離巢之後，看到同屆黃心穎、湯洛雯、朱千雪等逐一上位擔正做花旦，陳潔玲感覺不大：「我搵錢多過九成TVB藝人啦」

陳潔玲在觀塘開設了兩間party room，月入平均有六位數字，她認為比起TVB藝人賺得更多。(葉志明攝)

港姐絕非筍工

對於陳潔玲來說，港姐一定不會是筍工，甚至可以說全世界沒有那份工比TVB更辛苦，皆因在實習初期間，領28元最低工資出埠拍旅遊特輯；到成為合約藝人後，出外景竟然要幫藝人擔遮；完約前半年，無故被雪藏，這一份荀工，不要也擺了。回想當初報名港姐的原因，陳潔玲說是身邊朋友不停游說，加上一份好奇心，令她最終與朱千雪、岑杏賢、張名雅、黃心穎、林泳淘、湯洛雯等人成為十強佳麗。

陳潔玲說選美時，由於並非擁有港姐package ,所以進入不了小圈子。

選港姐預咗輸

「原來選美競爭好大，唔係係你死就係我亡，我真係好廢，入到去先發現好多女仔細細個已經準備緊呢個比賽，譬如黃心穎，佢係睇晒咁多屆嘅港姐，背得出所有冠、亞、季軍。有啲細細個已經練定才藝表演、去外國讀名牌學校，就係為咗港姐package。我係土生土長香港人，要羸無咩可能。」其實近年的馮盈盈、黃嘉雯、何依婷都未有出國留學，所以陳潔玲口中的港姐 package純屬她的個人的計算。或者係因為自知沒有港姐package ，加上不善自我宣傳，所以陳潔玲在參選過程中，並沒有太積極，能夠入到十強都可以稱得上奇蹟。

與林泳淘一齊主持的《情謎越南》。

唔恨做花旦

訪問中，陳潔玲多次提到自己朋友多，但不包括TVB藝人，就連當初與她選美的人，亦已甚少聯絡。「我埋唔到堆，好似異類咁。從來唔會去食拍劇收工飯，宣傳能夠唔去亦都唔會去。唔去食飯係因為覺得好危險，唱K飲酒一定比人抽水，好黑暗。」對於抽水一事，陳潔玲表示曾經歷過，但不願多提。但問到可曾想過改變自己的性格去迎合藝人這份工作時，她十分嫌棄表示：「我唔渴望做藝人，同埋你做到一姐都搵唔到好多錢先，我而家搵錢多過九成TVB藝人。」

2012年港姐冠軍張名雅(中)，以及亞軍王心穎(左)和朱千雪(右)。(VCG)

陳潔玲自從離巢之後，拍過電影、ViuTV劇集，近年主力經營Party Room，她說並非大生意，但勝在簡單、開心，雖然早前收入因疫情關係而插水，但她表示每月六位數字收入並非難事。

場地提供：悉尼樂園